Doogee S200 Plus: odolný tank s 11 000mAh baterií a displejem na zádech

Značka Doogee uvádí na český trh nový odolný smartphone S200 Plus 5G. Jedná se o telefon, jehož hlavní devizou je extrémní odolnost a obří výdrž – jeho cílovou skupinou tak budou outdooroví nadšenci a pracovníci v zaprášených a jinak znečištěných provozech. Do kapes běžných uživatelů si pravděpodobně tento telefon cestu nenajde, mohl by totiž kapsu protrhnout.
Doogee S200 Plus: velký, těžký, tlustý a extrémně odolný
Doogee S200 Plus je pravděpodobně největší a nejtěžší smartphone současnosti. Přestože má na dnešní dobu vcelku standardně velký 6,72″ displej, jeho rozměry a hmotnost jsou doslova gigantické – 179,5 × 82,5 × 19,1 mm a 379 gramů. V ruce novinka působí jako dva telefony položené na sebe.
Důvod těchto veličin je poměrně prostý – Doogee S200 Plus patří do skupiny superodolných telefonů, které reprezentuje masivní pogumované tělo, které vydrží i velmi nešetrné zacházení. Telefon se chlubí krytím IP68 a IP69K, a také armádní specifikací MIL-STD-810G. Díky tomu odolá prachu, tlakové a horké vodě, a pádům na všechny hrany a strany.
Displej vpředu, displej vzadu
Zepředu telefon reprezentuje 6,72″ displej, který je doslova utopen v masivním krytu. Jedná se o IPS panel s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Telefon ale překvapí i sekundárním kruhovým 1,32″ AMOLED displejem na zádech, skrze který lze kontrolovat notifikace, nebo ovládat fotoaparát či hudební přehrávač.
V okolí zadního displeje jsou rozprostřené tři fotoaparáty:
- 100Mpx hlavní se světelností f/1.8
- 20Mpx s nočním viděním a infračerveným přísvitem
- 2Mpx makro
V kapkovitém výřezu displeje se pak ještě nachází 32Mpx selfie kamerka se světelností f/2.2. O vylepšování fotografií během focení nebo při následných úpravách se umí postarat umělá inteligence.
Až 36 GB RAM
Srdcem telefonu je čipset MediaTek Dimensity 7300, který je spárován s 16 GB operační paměti s možností rozšíření o dalších 20 GB virtuální paměti – ve výsledku tak můžete hospodařit s 36 GB RAM. Úložiště poskytuje velkorysou kapacitou 512 GB, kterou lze navíc rozšířit paměťovou kartou o další 2 TB.
Hlavním důvodem, proč je Doogee S200 Plus tak tlustý a těžký, je obří akumulátor s kapacitou 11 000 mAh. Díky této hodnotě nabízí telefon extrémní výdrž, popř. může posloužit i jako powerbanka – umí se o energii podělit výkonem až 10 wattů. Nabíjení je pak možné výkonem 66 wattů, bohužel pouze kabelem, bezdrátové nabíjení podporované není. Operačním systémem je Android 15, o délce softwarové podpory se výrobce bohužel nezmiňuje.
Cena a dostupnost
Doogee S200 Plus je již dostupný na českém a slovenském trhu za cenu 11 290 korun, respektive 464 eur.