Doména Xiaomi.cz opět v provozu! Odkazuje ale na telefony konkurence

Na doméně Xiaomi.cz byste pravděpodobně hledali produkty společnosti Xiaomi

To je ale chyba lávky, doména vás ihned přesměruje na web firmy Nothing

Možná jde o žert či vychytralý marketing, doménu však nevlastní ani jedna z firem

Jako pěkně vykutálený žert vypadá situace kolem internetové domény druhého největšího výrobce telefonů na českém trhu. Xiaomi v tuzemsku používalo za svou historii hned několik domén, v létě však pevně přemigrovalo na jedinou správnou, a sice mi.com/cz. Nicméně i její starší domény jsou živé a nejednoho by mohlo překvapit, co na nich najdete.

Doména Xiaomi.cz a na ní… Nothing

V minulosti společnosti Xiaomi využívala například domény Xiaomi-czech.cz, Xiaomicesko.cz, Mistore.cz nebo asi nejklasičtější Xiaomi.cz. V tuto chvíli se české zastoupení Xiaomi se svým oficiálním webem i e-shopem usadilo na běžné regionální variaci globálního webu Xiaomi, jehož adresa je mi.com/cz. Tato doména není pochopitelně v Česku registrována, vlastní ji přímo čínské Xiaomi.

V České republice podle českého správce domén CZ.NIC Xiaomi patří pouze doména Xiaomicesko.cz. Většina těchto starších domén už nefunguje, nebo minimálně nezobrazuje obsah týkající se Xiaomi. A to nově platí i o doméně Xiaomi.cz. Všiml jsem si toho úplnou náhodou, když jsem doménu zkusil zadat do adresního řádku. Jakmile přejdete na Xiaomi.cz okamžitě budete přesunuti na oficiální web britské společnosti Nothing, konkurenta Xiaomi nejen na našem trhu.

Nicméně pozor, toto přesměrování na oficiální web Nothingu (cz.nothing.tech) je aktivní pouze v případě, zadáte-li do adresního řádku http://xiaomi.cz. Jakmile doménu zadáte s šifrovaným protokolem https://xiaomi.cz, prohlížeč zobrazí hlášku, že tento web není dostupný.

Správce českých domén CZ.NIC na svém webu uvádí, že tuto doménu vlastní společnost Tesla Global Limited se sídlem v Hongkongu, registrována je na jméno John Lee, a to do 19. října 2025. Podle informací, které má naše redakce k dispozici, se na doméně Xiaomi.cz objevoval obsah spojený s čínským gigantem do poloviny roku 2023, od té doby doména zela prázdnotou.

Na oficiální web společnosti Nothing stránka přesměrovává už zhruba měsíc, přitom není v jejich držení. Jakkoliv to vypadá na další marketingový žertík zakladatele Nothing Carla Peie, důvod pravděpodobně bude jiný. Společnost Nothing jsme oslovili s prosbou o vyjádření, zatím bez odpovědi. Jakmile reakci získáme, do článku ji doplníme.