Z nového Jaguaru si vystřelil kde kdo. Nejlepší vtípek vytáhl Carl Pei z Nothingu!

Kompletní proměna celé značky, jakou zažila původně britská automobilka Jaguar, se zapíše do dějin marketingu. A to už jen díky tomu, jak masivní vlnu reakcí minulý týden vyvolala. Za povšimnutí stojí celý vizuál, barevná televizní reklama, ale i slogan. Není divu, že si z toho na sociálních sítích vystřelil i Carl Pei, respektive jeho firma Nothing.

Nový designový jazyk společnosti Jaguar jsme komentovali v samostatném článku. Styl pojmenovaný Exuberant Modernism si hraje s jednoduchými liniemi a živými barvami, jako je červená, modrá a žlutá. Má působit hravě, a přitom odvážně, odrážet vizi elektromobilů a progresivních zákazníků.

V čele všeho stojí slogan „Copy nothing“, který má pro změnu odrážet maximální pokus o originalitu a unikátnost. Příležitost k marketingovému smeči využila britská společnost Nothing, produkující také celkem originálně pojaté smartphony.

Vedení účtu Nothing na síti X nejprve v reakci na slogan možná dočasně změnilo svůj slogan na „Copy Jaguar“. To je vtipná reference na slovo „nothing“, což jednak znamená „nic“ (jako v sloganu „nic nekopírovat“) a zároveň jde o jméno firmy Carla Peie. Nothing pak dokonce změnil i logo, nejspíš také jen dočasně, aby odráželo stejný styl jako automobilka Jaguar, dnes už vlastněná indickým koncernem Tata.

Samotného Carla Peie nejspíš proměna Jaguaru z tradiční automobilky na firmu hlásající progresivní názory nejen v technologiích moc nepotěšila. Hned ve středu se k tomu vyjádřil na svém profilu: „Značky s bohatým dědictvím by měly toto dědictví oslavovat a pozvedat, místo aby ho zahazovaly. Pokud potřebujete pomoc, dejte mi vědět.“

Brands with a rich heritage should celebrate and lift that heritage, instead of throwing it away. Let me know if you need help. https://t.co/ITrqDzSyNS

— Carl Pei (@getpeid) November 20, 2024