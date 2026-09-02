Domácí posilovna budoucnosti: Speediance Gym Monster 3 kombinuje AI s poctivou zátěží, známe české ceny

- Nové modely Gym Monster 3 a 3S využívají umělou inteligenci k sestavení tréninku, sledování pohybu i vyhodnocení výkonu
- Novinkou je větší 23,8palcový WQHD displej, prostorový zvuk a ambientní osvětlení reagující na průběh cvičení
- Výkonnější varianta nabídne odpor až 120 kilogramů, přesto ji lze po tréninku složit na plochu pouhých 0,26 m²
- V průběhu listopadu by obě novinky měly zamířit i na český trh, v závěru článku najdete lokální ceny všech variant
Společnost Speediance v rámci blížícího se veletrhu IFA odhalila nejnovější generaci své chytré domácí posilovny. Modely Gym Monster 3 a Gym Monster 3S navazují na dva roky staré předchůdce (naši mega recenzi Gym Monster 2 naleznete zde) a tentokrát se výrazněji opírají o umělou inteligenci. Ta nemá sloužit jen jako efektní doplněk, ale také jako osobní trenér a nástroj pro vyhodnocení fyzického výkonu.
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Vylepšený AI Coach dokáže (v rámci předplatného Wellness+) připravit individuální tréninkový plán, pomocí kamery na telefonu zvládne (u vybraných cviků) sledovat pohyb uživatele ve 3D a přímo během cvičení poskytovat zpětnou vazbu. Funkce Motion Tracking je navíc k dispozici i pro majitele předchozí generace. Po skončení lekce výsledky analyzuje, aby mohl další tréninky přizpůsobit aktuální kondici a dlouhodobému zlepšování fyzické kondice.
Kromě standardních modelů Gym Monster 3 a 3S výrobce představil i chytrou domácí posilovnu pro ty nejnáročnější – ta nese označení Gym Monster Ultra a podrobněji vám ji představíme v dalším samostatném článku,
Větší displej, prostorový zvuk a hlasové ovládání
Centrem celé posilovny je 23,8palcový dotykový displej s WQHD rozlišením 2 560 × 1 440 pixelů. Zobrazuje jednotlivé cviky, pokyny virtuálního trenéra i průběžné výsledky, takže uživatel nemusí během cvičení sledovat telefon nebo tablet. Trénink nově doprovází ambientní osvětlení reagující na aktuální aktivitu a prostorový zvuk s výkonem 20 W. Chybět nebude ani hlasové ovládání (v angličtině), díky kterému lze se systémem pracovat bez nutnosti přerušovat rozcvičenou sérii.
Ve výbavě najdeme rovněž režimy Assist Mode a Partner Mode, čtyři způsoby nastavení odporu a novou nabídku cvičení pilates s podložkou. Gym Monster tak nemíří pouze na klasický silový trénink, ale snaží se pokrýt širší škálu domácího cvičení.
Až 120 kilogramů odporu
Umělá inteligence není jedinou novinkou. Speediance přepracovalo také samotnou konstrukci a její mechanické části. Gym Monster 3 nabídne stejně jako předchozí generace maximální odpor 100 kilogramů, zatímco výkonnější Gym Monster 3S zvládne až 120 kilogramů. U obou variant lze zátěž upravovat po jemných krocích po 0,5 kg.
K dispozici je celkem 19 poloh pro vedení lan, rozmístěných v rozestupech 7,5 centimetru. Uživatel si tak může lépe nastavit úhel tahu podle konkrétního cviku, své výšky i tělesných proporcí. Výrobce zároveň zesílil svary a zvýšil tuhost ramen, aby konstrukce zvládla vyšší zatížení.
Bez vrtání do zdi a s možností složení
Velkou výhodou Gym Monster 3 je samostatně stojící konstrukce. Posilovnu není nutné kotvit ani vrtat do zdi, což usnadňuje její umístění v bytě či domě. V rozloženém stavu zabírá plochu 0,84 m². Po skončení tréninku ji lze složit, čímž se její půdorys zmenší na pouhých 0,26 m². I přes poměrně rozsáhlé možnosti cvičení tak nemusí v domácnosti zabírat trvale velké množství prostoru.
Cena a dostupnost
Speediance Gym Monster 3 a 3S se na českém trhu bude prodávat ve třech variantách a jak jsem nakousl v úvodu – první zákazníci by se měli dočkat v průběhu listopadu. Základ – tedy samotné zařízení s rámem, elektromotory a displejem – je vždy stejný, a u verze 3S připlácíte za vyšší odpor (100 kg vs. 120 kg). Zde je přehled jednotlivých variant + české ceny, které rozhodně nejsou zanedbatelné.
- Gym Monster 3 Core – 106 990 Kč, pouze samotné zařízení a příslušenství pro cvičení
- Gym Monster 3 Studio – 113 990 Kč, navíc s polohovací cvičební lavicí
- Gym Monster 3 Station – 123 990 Kč, navíc s veslovacím trenažérem
Novou generaci Gym Monster 3/3S si můžete předobjednat už nyní na webu Speediance.cz.
- Gym Monster 3S Core – 118 990 Kč, pouze samotné zařízení a příslušenství pro cvičení
- Gym Monster 3S Studio – 125 990 Kč, navíc s polohovací cvičební lavicí
- Gym Monster 3S Station – 135 990 Kč, navíc s veslovacím trenažérem
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Výrobce si navíc pro majitele současné generace přichystal jedno malé překvapení, o kterém se zatím příliš nemluví. Jde o speciální upevňovací ramena, která půjde uchytit na všechny Gym Monstery od verze 2. Díky tomu se opět rozšíří množství cviků, které se Speediance bude možné provádět.
Kdy se dočkáme oficiálního představení těchto ramen prozatím nevíme. Zákulisní informace hovoří, že by se tak mělo stát ještě do konce tohoto roku. Otazník zatím zůstává i nad jejich cenou.