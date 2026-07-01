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Dočká se Nintendo Switch 2 vylepšení? Uniklé snímky naznačují kvalitnější displej

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 1. 7. 13:30
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Herní konzole Nintendo Switch 2 na oficiálním snímku

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  • Druhá generace konzole Nintendo Switch se možná dočká výrazné revize
  • Její součástí bude zcela nový typ displeje
  • Nemělo by se ovšem jednat o fanoušky očekávaný OLED panel

Herní konzole Nintendo Switch 2 navazuje na svého velmi úspěšného předchůdce, který patří mezi nejprodávanější konzole na světě. Switch 2 má pochopitelně za úkol ho překonat, nebo se mu alespoň vyrovnat, přičemž do boje se vrhá se stejnou formulí, která zajistila úspěch první generaci, přičemž všechny podstatné části byly vylepšeny. To ale neznamená, že by si Nintendo nenechávalo prostor pro nějaké to vylepšení, které ocení nejen hráči, ale také prodejní čísla. Podle nejnovějších snímků, které kolují internetem, bychom se vylepšeného Switche 2 mohli dočkat již brzy.

Dostane druhý Switch novou generaci displeje?

Jak si všiml server Nintendo Patents Watch, aktualizovaný model se údajně objevil na čínském bazarovém webu a je vybaven LCD panelem značky Sharp s výrazně přepracovanými vstupy ve srovnání se standardním modelem Switch 2, což naznačuje, že se nejedná o pouhou drobnou úpravu. Spekuluje se, že nový displej by mohl potenciálně vyřešit problémy s „ghostingem“, kterými trpí první model ve srovnání se svým předchůdcem. Případně by to mohlo souviset s přepracovaným modelem Nintendo Switch 2, jehož uvedení na evropský trh bylo nedávno potvrzeno.

Hlavním důvodem je splnění nových předpisů, které vyžadují, aby u všech spotřebitelských výrobků s vestavěnými bateriemi bylo možné tyto baterie snadno vyjmout. Ať už je to jakkoli, rozhodně se nejedná o upgrade Switch 2 o displej typu OLED, na který mnoho uživatelů čeká již od prvního uvedení konzole na trh. Switch 2 je vybaven 7,9palcovým LCD displejem s rozlišením 1080p, podporou HDR10 a variabilní obnovovací frekvencí s až 120 Hz.



Nintendo Switch 2



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Na loňské tiskové konferenci byli designéři konzole dotázáni, proč se rozhodli pro LCD displej namísto kvalitnějšího OLED displeje. „V průběhu vývoje došlo v oblasti LCD technologií k mnoha pokrokům,“ uvedl Tecuja Sasaki, generální ředitel divize technologického vývoje v Nintendu. „Prostudovali jsme technologie, které máme v současné době k dispozici, a po důkladném zvážení jsme se rozhodli zůstat u LCD. Ani u verze Nintendo Switch s OLED displejem jsme neměli podporu kompatibility s HDR, ale tu už nyní máme.“ Není tedy vyloučeno, že se dříve či později dočkáme i verze Nintenda Switch 2 s OLED panelem.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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