Displej na zádech a telekonvertor? Honor 700 Pro má namířeno do vyšší ligy

- Řadu Honor 700 bude tvořit trojice smartphonů
- Jejich poznávacím znakem bude sekundární displej na zádech
- Modely Honor 700 a 700 Pro mají dále nabídnout podporu telekonventoru
Letos v dubnu vstoupil na český trh smartphone Honor 600, který díky provedení zadního fotoaparátu a křiklavě oranžové barvě tak trochu připomíná iPhone 17 Pro. Čínský výrobce už brzy ve své domovině odhalí nástupnickou generaci, která tento designový směr posune ještě o kousek dál – po vzoru posledních vlajek od Xiaomi dostanou smartphony řady Honor 700 sekundární displej.
Takto budou vypadat smartphony řady Honor 700
Řada Honor 700 si odbude premiéru někdy v příštích týdnech, ovšem čínský výrobce už s předstihem odhalil design všech tři připravovaných modelů, které se budou jmenovat Honor 700s, Honor 700 a Honor 700 Pro. Společným znakem této trojice bude široký vystouplý ostrůvek, v jehož levé části najdeme čočky fotoaparátů a LED blesk. Oproti loňské řadě Honor navíc na pravou stranu ostrůvku vsadí sekundární displej.
Bude se jednat o výrazně menší obrazovku než v případě Xiaomi 18 Pro (Max), takže patrně budou i její schopnosti omezené. Honor na oficiálních snímcích ukazuje zobrazení hodin, nepochybně se ale dočkáme i dalších funkcí, např. zobrazování notifikací, hledáčku fotoaparátu anebo jednoduchých miniaplikací. Celá modelová řada Honor 700 by měla být dostupná ve čtyřech barevných variantách – bílé, tmavě modré, světle modré a růžové.
Detailní parametry všech tří modelů Honor zatím tají, oficiálně známe pouze paměťové varianty:
- Honor 700s: 12/256 a 12/512 GB
- Honor 700: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/256 GB a 16/512 GB
- Honor 700 Pro: 12/256, 12/512 GB a 16/512 GB
Podle neoficiálních zdrojů by měl základní Honor 700 dostat do výbavy čipset Qualcomm Snapdragn 8s Gen 4, zatímco nejvýše postavený model by měl pohánět čip Snapdragon 8 Gen 5. Druhý jmenovaný stroj by měl dále disponovat 6,57″ displejem, 200Mpx hlavním fotoaparátem a velkou baterií s kapacitou 9 000 mAh.
Oba telefony by také měly přinést podporu externího telekonvertoru, což naznačuje nekvalitní obrázek na webu výrobce, na kterém lze o novinky projevit zájem (a složit zálohu).
Předpokládáme, že po vzoru minulých generací se řada Honor 700 dostane i na náš trh, avšak pravděpodobně s výrazným zpožděním po čínské premiéře, ke které patrně dojde ještě tento měsíc.