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Displej na zádech a telekonvertor? Honor 700 Pro má namířeno do vyšší ligy

Jakub Karásek
Jakub Karásek 9. 11. 10:30
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Displej na zádech a telekonvertor? Honor 700 Pro má namířeno do vyšší ligy
  • Řadu Honor 700 bude tvořit trojice smartphonů
  • Jejich poznávacím znakem bude sekundární displej na zádech
  • Modely Honor 700 a 700 Pro mají dále nabídnout podporu telekonventoru

Letos v dubnu vstoupil na český trh smartphone Honor 600, který díky provedení zadního fotoaparátu a křiklavě oranžové barvě tak trochu připomíná iPhone 17 Pro. Čínský výrobce už brzy ve své domovině odhalí nástupnickou generaci, která tento designový směr posune ještě o kousek dál – po vzoru posledních vlajek od Xiaomi dostanou smartphony řady Honor 700 sekundární displej.

Takto budou vypadat smartphony řady Honor 700

Řada Honor 700 si odbude premiéru někdy v příštích týdnech, ovšem čínský výrobce už s předstihem odhalil design všech tři připravovaných modelů, které se budou jmenovat Honor 700s, Honor 700 a Honor 700 Pro. Společným znakem této trojice bude široký vystouplý ostrůvek, v jehož levé části najdeme čočky fotoaparátů a LED blesk. Oproti loňské řadě Honor navíc na pravou stranu ostrůvku vsadí sekundární displej.

Smartphony Honor 700 a 700 Pro
Smartphony Honor 700 a 700 Pro

Bude se jednat o výrazně menší obrazovku než v případě Xiaomi 18 Pro (Max), takže patrně budou i její schopnosti omezené. Honor na oficiálních snímcích ukazuje zobrazení hodin, nepochybně se ale dočkáme i dalších funkcí, např. zobrazování notifikací, hledáčku fotoaparátu anebo jednoduchých miniaplikací. Celá modelová řada Honor 700 by měla být dostupná ve čtyřech barevných variantách – bílé, tmavě modré, světle modré a růžové.

Detailní parametry všech tří modelů Honor zatím tají, oficiálně známe pouze paměťové varianty:

  • Honor 700s: 12/256 a 12/512 GB
  • Honor 700: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/256 GB a 16/512 GB
  • Honor 700 Pro: 12/256, 12/512 GB a 16/512 GB

Podle neoficiálních zdrojů by měl základní Honor 700 dostat do výbavy čipset Qualcomm Snapdragn 8s Gen 4, zatímco nejvýše postavený model by měl pohánět čip Snapdragon 8 Gen 5. Druhý jmenovaný stroj by měl dále disponovat 6,57″ displejem, 200Mpx hlavním fotoaparátem a velkou baterií s kapacitou 9 000 mAh.

Oba telefony by také měly přinést podporu externího telekonvertoru, což naznačuje nekvalitní obrázek na webu výrobce, na kterém lze o novinky projevit zájem (a složit zálohu).

Telekonvertor pro Honor 700 Pro
Telekonvertor pro Honor 700 Pro

Předpokládáme, že po vzoru minulých generací se řada Honor 700 dostane i na náš trh, avšak pravděpodobně s výrazným zpožděním po čínské premiéře, ke které patrně dojde ještě tento měsíc.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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