Děti přijdou o sociální sítě. Zákaz po Česku a Francii chystá i Řecko

- Premiér Řecka oznámil, že jeho vláda chce od ledna 2027 zavést zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let
- Vlastní řešení už přednesly i Francie, Německo, Itálie a další země včetně České republiky
- Strašákem zůstává bezpečnostní pozadí takových návrhů
Řecko plánuje od ledna 2027 zakázat přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let. Oznámil to premiér Kyriakos Mitsotakis s tím, že země bude tímto průkopnickým krokem tlačit i na další země v Evropské unii (EU), aby došlo k vytvoření celounijního řešení. Ve světě už podobný zákaz zavedly například Francie, Německo nebo Itálie.
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Podle dostupných informací má být řecký zákaz součástí širší snahy o omezení vlivu sociálních sítí na děti. Mitsotakis argumentuje především dopadem dlouhého času stráveného na obrazovce, rizikem závislosti a škodlivým obsahem, se kterým provozovatelé sociálních sítí nic nedělají. Není ale zatím jasné, jak přesně bude zákaz technicky fungovat. Právě ověřování věku je u podobných opatření zásadní problém, protože platformy musí najít způsob, jak zabránit obcházení pravidel bez zbytečného zásahu do soukromí uživatelů.
Ideálním řešením při současných možnostech se jeví být verifikace věku přes Evropskou peněženku digitální identity (EUDIW). Druhým krokem má být přísnější dohled nad tím, aby jednotlivé platformy dodržovaly evropské nařízení o digitálních službách (DSA), které jim ukládá povinnost oddělit nezletilé uživatele od nevhodného obsahu a dodržovat vlastní stanovené podmínky, například umožňovat registraci pouze uživatelům nad 13 let a podobně.
Jaké země zavedly částečný/úplný zákaz sociálních sítí?
- Francie – od roku 2023 částečný zákaz (se souhlasem rodičů), od září 2026 úplný zákaz pro mladší 15 let
- Německo – částečný zákaz pod 16 let (se souhlasem rodičů)
- Itálie – částečný zákaz pod 14 let (se souhlasem rodičů)
- Austrálie – od prosince 2025 úplný zákaz pod 16 let, nutno ověřovat věk, bez výjimky se souhlasem rodičů
- Španělsko – zvažuje částečný zákaz pod 16 let (se souhlasem rodičů)
- Portugalsko – zvažuje částečný zákaz pod 16 let (se souhlasem rodičů)
Plošný zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let zvažuje i Evropský parlament, do budoucna by nařízení mohl vymáhat po všech členských státech Evropské unie.
Řecký plán zapadá do širší evropské debaty o tom, zda by sociální sítě neměly mít pro děti přísnější věkový limit. Francouzská dolní komora parlamentu už schválila zákaz pro osoby mladší 15 let a Rakousko oznámilo přípravu vlastního zákazu pro děti do 14 let.
Vlastní plán na zákaz sociálních sítí pro děti a mladistvé má i česká vláda premiéra Andreje Babiše. Ten zkraje února ve své pravidelné promluvě k občanům na sociálních sítích uvedl, že je také pro zákaz po vzoru Francie. Jeho slova následně potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, podle nějž vláda tuto regulaci „vážně zvažuje“.
Jistou formu regulace kvituje i prezident Petr Pavel nebo opoziční politici, jako je předseda ODS Martin Kupka či europoslanec Alexandr Vondra. Největší obavy však panují z finálního provedení, které buď nebude fungovat korektně, anebo bude občanům ubírat soukromí – například povinností skenovat občanský průkaz pro použití konkrétních služeb a aplikací.
Experti: Zákaz ne, prevence ano
Naopak odborníci bijí na poplach a brání se represivním krokům. K českému návrhu se vyjádřil i Jindřich Vobořil, bývalý národní protidrogový koordinátor. Ten podobné represivní kroky označil za „laciný politický slib“, protože podle jeho názoru se minou účinkem. Také experti Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) uvedli, že klíčová je prevence u rodičů a dětí. Podobné represe prý často vedou k fenoménu substituce – dotčená skupina si rychle najde náhradu, promptně zareaguje i samotná platforma, které se případný zákaz dotkne.
Nejlépe prý funguje zvyšování povědomí u dětí i rodičů. Děti by měly vědět, že obsah, který sledují, není pro jejich psychiku zdravý; stejně tak by rodiče měli dbát na to, aby měli přehled o tom, co jejich dítě na telefonu dělá. Zástupci Rady ČTÚ v čele s předsedou Markem Ebertem s navrhovaným zákazem sociálních sítí po vzoru Francie rovněž nesouhlasí.