Děti a mobily? Průzkum ukázal, že realita je mnohem horší, než si myslíme

Jakub Fišer 21. 3. 8:00
  • Děti a mobilní telefony jsou obrovské téma posledních let
  • Namísto zákazů se ale častěji hovoří spíše lepším přístupu rodičů
  • Na nedostatky ve výchově upozorňuje i nový průzkum agentury STEM

Máte přehled o tom, jak často visí vaše děti na telefonu a co tam dělají? Nový průzkum agentury STEM ve spolupráci s Nadací O2 a organizací Zvedni hlavu odhaluje alarmující realitu: téměř polovina předškoláků v Česku (42 %) tráví u obrazovek déle než dvě hodiny denně. Tento trend se týká i nejmladších dětí – 55 % batolat mladších jednoho roku se pravidelně dívá na displeje a 41% dětí ve věku 1–2 let překračuje hodinu denně.

Děti v zajetí rodičů

Průzkum na více než tisícovce rodičů dětí do 5 let ukazuje, že 68 % předškoláků je u obrazovek déle než hodinu denně. Další data odhalují, že 37 % nejmenších dětí sleduje obsah samo bez dozoru dospělého, 40 % standardně během jídla a 25 % pravidelně konzumuje krátká videa jako YouTube Shorts, TikTok či Instagram Reels.

O rizicích s tím spojených jsme informovali nedávno. Experti Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Václav Linhart a Jaroslav Doležal nám potvrdili, že děti tráví obrovské množství času také ve hrách jako je Minecraft, Fortnite, Brawl Stars a Roblox. Tam, ale i na zmíněných sociálních sítích, často naráží na problematický brainrot.



Rodiče se i v Česku dopouští sharentingu, tedy rizikové sdílení svých dětí na internet



Závislost budují u dětí často i rodiče, kteří často využívají obrazovky (ze svého pohledu) prakticky: 36 % ke zklidnění dítěte a 73 % pro vyřízení vlastních povinností. S rostoucím věkem se čas u displejů zvyšuje, což ohrožuje fyzický i psychický vývoj dětí. Průzkum dále zjistil, že 61 % rodičů přiznává, že pro své dítě nemá stanovený denní limit sledování obrazovky nebo se jim ho nedaří dodržovat. Co víc, 36 % rodičů přiznává, že se jim nedaří zvládnout vlastní digitální návyky.

Co je to brainrot?

Typicky jde o krátká, chaotická videa na TikToku, absurdní meme klipy, sestřihy s přehnanými zvuky a titulky nebo jednoduché, rychle se střídající minihry v prostředí Roblox. Obsah je často postavený na okamžitém efektu – křiku, rychlém střihu, bizarním humoru, neustálé akci. Brainrot (v doslovném překladu „hniloba mozku“) není odborný termín, ale spíš nadsázka vyjadřující obavu, že nadměrná konzumace takového obsahu může oslabovat schopnost soustředění a snižovat toleranci k náročnějším aktivitám.

Doporučené limity a rizika

Odborníci doporučují pro předškoláky maximálně 1 hodinu u obrazovek denně s věkově přiměřeným obsahem, ideálně pod dohledem rodiče. Nadužívání vede k problémům s řečí, motorikou, koncentrací a spánkem; studie ukazují souvislost s obezitou, úzkostmi a horším školním prospěchem. Do 2 let by děti neměly být u obrazovek vůbec, s výjimkou videohovorů například s příbuznými. Klíčem není jen čas, ale kvalita obsahu bez přílišných stimulů.

Statistika dětí a jejich používání telefonů

Nadace O2 a Zvedni hlavu přinášejí praktické desatero pro zdravé používání technologií:

  1. Stanovte jasné denní limity času u obrazovek (max. 1 hodina pro předškoláky).
  2. Vyberte věkově přiměřený, ideálně i vzdělávací obsah bez rychlých stimulů.
  3. Sledujte obsah společně s dítětem a diskutujte o něm.
  4. Zakažte obrazovky během jídla, před spaním nebo bez vašeho dozoru.
  5. Podporujte venkovní aktivity, hry a koníčky mimo displeje.
  6. Využívejte vestavěné nástroje jako Čas u obrazovky nebo rodičovskou kontrolu.
  7. Buďte příkladem – omezte vlastní čas u telefonu před dětmi.
  8. Vytvořte doma zóny bez telefonů (například jídelna nebo obývák) a sami je dodržujte.
  9. Když se objeví problémy (ve škole, mezilidské vztahy), nabídněte podporu, ne telefon.
  10. Pravidelně sledujte vliv na dítě a upravujte pravidla dle potřeby.
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

