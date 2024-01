Dekády zaběhlé pořádky letí oknem. Microsoft integruje AI už i do klávesnice

Microsoft začne dávat na klávesnice zcela novou klávesu s Copilotem

Nahradí tak méně používanou klávesu Menu

Microsoft tak s integrací AI do svých služeb a teď i hardwaru nelení

Microsoft zavádí na první pohled drobnou, v konečném důsledku však významnou aktualizaci klávesnic systému Windows a poprvé po 30 letech představuje novou klávesu: Copilot. Klávesa, která nahradí stávající klávesu menu, poskytne přímý přístup ke službě Windows Copilot s umělou inteligencí Microsoftu. Ta je pořád postavena na modelu od OpenAI pohánějící ChatGPT a bude vám umět pomoct s různými akcemi, úkony a pokyny v rámci Windows 11. Klávesa bude na většině klávesnic umístěna vedle pravého Altu, přičemž ale mohou existovat i různé jiné varianty, v závislosti na OEM zařízeních a regionálních trzích.

Nová klávesa bude reflektovat novou dobu

Yusuf Mehdi, výkonný viceprezident a ředitel marketingu pro spotřebitele Microsoftu, zdůraznil na webu Windows transformační charakter tohoto vývoje. Klávesa Copilot se má stát ústředním prvkem přístupu k funkcím umělé inteligence v počítačích, podobně jako před desetiletími zavedení klávesy Windows. Pokud v regionu uživatele nebude funkce Windows Copilot k dispozici, bude klávesa ve výchozím nastavení spouštět funkci vyhledávání ve Windows.

Konkrétní informace o tom, kteří výrobci OEM budou klávesu Copilot používat, budou oznámeny na nadcházejícím veletrhu Consumer Electronics Show a na pozdějších akcích. Microsoft předpokládá, že nová klávesa bude od konce ledna do jara součástí nových počítačů se systémem Windows 11 od různých partnerů, a to včetně chystaných zařízení Surface. Dřívější zvěsti o začlenění klávesy Copilot do nových modelů Surface Pro 10 a Surface Laptop 6 tak byly de facto potvrzeny.

Microsoft s integrací AI nepolevuje

Integrace AI, respektive Copilota už i do hardwaru jen podtrhuje odhodlanost Microsoftu vrhnout se do umělé inteligence naplno. To už výrobce Windows jasně demonstroval loni, kdy svým až nezvykle dravým postupem doslova vecpal AI do vyhledávače Bing a nedlouho poté následovala i integrace do prohlížeče Edge. V nějaké fázi testování a postupného rozšiřování je už i začlenění generativní umělé inteligence do kancelářského balíku Office.

Za rok za dva tak asi budeme hledat produkt Microsoft, ve kterém by nám nějakým způsobem neasistovala AI, jen těžko. A stejně tak se dá předpokládat, že příští velká verze Windows bude umělou inteligencí prošpikována skrz naskrz.