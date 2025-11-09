Data Festival VŠE 2025 sklidil data i pozornost návštěvníků

Osmý ročník největší datové události v Česku opět potvrdil, že datová gramotnost má pevné kořeny a stále roste. Data Festival VŠE, který se konal 4. listopadu 2025 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, přilákal přes 4000 studentů, odborníků i datových nadšenců.
Celodenní program nabídl přednášky, workshopy a panelové diskuze celkem 57 řečníků zaměřených na témata jako umělá inteligence, data governance či moderní BI nástroje. Letošní ročník nesl podtitul „Datová sklizeň“ a tematické streamy Kořeny dat, AI a inteligentní úroda a Stroje pro datovou sklizeň symbolicky představily celý cyklus práce s daty od základní správy až po praktické využití.
„Děkuji všem partnerům a přednášejícím, kteří se na letošní Datové sklizni podíleli. Právě jejich odbornost, nasazení a ochota sdílet zkušenosti dělají z Data Festivalu VŠE jedinečné místo, kde data skutečně ožívají,“ říká Kamila Rychtaříková, ředitelka Data Festivalu VŠE.
„Stejně jako se neustále vyvíjí svět technologií a přístupy k práci s daty, i my hledáme nové cesty, jak Festival posouvat dál. Už teď přemýšlíme, jak příští ročník udělat zase o kus lepší,“ dodává.
Mezi klíčové partnery letošního ročníku patřily například společnosti KPMG Česká republika, ČSOB, Škoda Auto, PwC, SAZKA, Raiffeisenbank a VISA. Mezi partnery a přednášejícími se celkem objevili zástupci z více než 40 společností. Kromě praktických příkladů práce s daty akce poskytla i příležitosti pro navazování kontaktů mezi firmami, studenty a dalšími datovými nadšenci.
Data Festival VŠE opět prokázal svou roli klíčové události propojující akademickou komunitu, byznys a datovou sféru. Registrace i účast zůstaly i letos zdarma. Právě otevřenost, sdílení a snaha o neustálé zlepšování jsou podle organizátorů tím, co činí Festival jedinečným.
Devátý ročník akce se uskuteční 3. listopadu 2026 na Vysoké škole ekonomické v Praze.