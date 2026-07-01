Další várka akcí v PlayStation Store: 75% slevy končí už zítra!

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- Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?
- Do obchodu PlayStation Store dorazily pololetní slevy
- V akci je několik velkých titulů, ale i méně známé indie hry
Obchod PlayStation Store s digitálními kopiemi her pro konzole PlayStation 5 a 4 nabídl v průběhu června další sadu slev – jakýsi předvoj před oblíbeným letním výprodejem. Povětšinou se týkají známějších titulů, za zmínku stojí například kompletní edice populární bojovky Mortal Kombat, ale tentokrát jsme vybrali i zajímavé indie tituly, které rozhodně stojí za vyzkoušení.
Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.
Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.
Battlefield 6 Phantom Edition
- Sleva: 35 % (původní cena 2 599 Kč, nyní 1 689,35 Kč)
- Žánr: online střílečka
- Hodnocení Metacritic: 83/100
- Platnost slevy: do 2. července 2026
Phantom Edition představuje nejvyšší digitální edici loňské nejlepší střílečky Battlefield 6. Kromě samotné hry obsahuje balíček kosmetických předmětů Phantom Pack, exkluzivní skiny vojáků, zbraní a vozidel, Battlefield Pro Token s prémiovým Battle Passem první sezóny i několik bonusových XP boostů.
Samotný Battlefield 6 pak láká na rozsáhlé bitvy s pěchotou, tanky i letadly, návrat tradičních tříd vojáků, vylepšenou destrukci prostředí a také filmově pojatou příběhovou kampaň. Sleva 35 % platí jen do čtvrtka, navíc nejnovější Battlefield 6 ve vylepšené edici nikdy nebyl levnější.