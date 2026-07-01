TOPlist

Další várka akcí v PlayStation Store: 75% slevy končí už zítra!

Jakub Fišer
Jakub Fišer 1. 7. 8:00
0
Battlefield 6

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

  • Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?
  • Do obchodu PlayStation Store dorazily pololetní slevy
  • V akci je několik velkých titulů, ale i méně známé indie hry

Obchod PlayStation Store s digitálními kopiemi her pro konzole PlayStation 5 a 4 nabídl v průběhu června další sadu slev – jakýsi předvoj před oblíbeným letním výprodejem. Povětšinou se týkají známějších titulů, za zmínku stojí například kompletní edice populární bojovky Mortal Kombat, ale tentokrát jsme vybrali i zajímavé indie tituly, které rozhodně stojí za vyzkoušení.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.



Nová konzole Sony PlayStation 5 Pro



Nepřehlédněte

Na nic nečekejte: PlayStation 5 zdražuje už příští týden, oznámilo Sony

Battlefield 6 Phantom Edition

  • Sleva: 35 % (původní cena 2 599 Kč, nyní 1 689,35 Kč)
  • Žánr: online střílečka
  • Hodnocení Metacritic: 83/100
  • Platnost slevy: do 2. července 2026

Phantom Edition představuje nejvyšší digitální edici loňské nejlepší střílečky Battlefield 6. Kromě samotné hry obsahuje balíček kosmetických předmětů Phantom Pack, exkluzivní skiny vojáků, zbraní a vozidel, Battlefield Pro Token s prémiovým Battle Passem první sezóny i několik bonusových XP boostů.

Samotný Battlefield 6 pak láká na rozsáhlé bitvy s pěchotou, tanky i letadly, návrat tradičních tříd vojáků, vylepšenou destrukci prostředí a také filmově pojatou příběhovou kampaň. Sleva 35 % platí jen do čtvrtka, navíc nejnovější Battlefield 6 ve vylepšené edici nikdy nebyl levnější.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Snímek z dokumentu Pompeje: Město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem
Léto v plném proudu a nálož obsahu na Disney+! Tyhle novinky vám nesmí uniknout
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
0
Apple Watch Series 9 v růžové barvě
Apple Watch po letech změní design: co to znamená pro vaše stávající řemínky
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 6:30
3
Návrh rolovací smartphonu Samsungu podle umělé inteligence
Samsung chystá smartphone s rolovacím displejem. Kdy se dočkáme?
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 20:00
4
Stolní herní počítač Asus ROG G700
Recenze Asus ROG G700: nabušená herní mašina bez kompromisů za 70 tisíc
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:00
3

Kapitoly článku