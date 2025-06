Další hororový nášup od Konami! Chystá se remake původního Silent Hillu

Společnost Konami oznámila plnohodnotný remake prvního dílu legendární série Silent Hill

Pracují na něm hororoví experti z polského studia Bloober Team, kteří mají na kontě povedenou předělávku dvojky

Hra se patrně nachází v ranné fázi vývoje, na jakékoliv záběry či datum vydání je tak v tuto chvíli ještě brzy

Silent Hill remake

Na úplný závěr svého online přenosu s názvem Press Start si japonská společnost Konami schovala parádní překvapení pro milovníky hororových her. Prezentaci, která se soustředila především novinky z předělávky Metal Gear Solid 3 a Silent Hill F – plnohodnotného pokračování ikonické série, zakončil krátký teaser na remake původního Silent Hillu z roku 1999.

Dobrou zprávou je, že japonský vydavatel opět svěřil vývoj do rukou hororových expertů z polského studia Bloober Team, kteří stojí také za zdařilou předělávkou Silent Hillu 2 z loňského roku. Na modernizaci dvojky jakožto nejpopulárnějšího dílu série se vývojáři vrhli jako první. Po velkém úspěchu nyní přichází na řadu i jednička. Nedočkaví fanoušci si nicméně alespoň prozatím musí vystačit s prostým prohlášením, že remake je aktuálně ve vývoji – na jakékoliv záběry, obrázky či alespoň rámcové datum vydání je zatím příliš brzy.

„Patent“ na horory

Polský Bloober Team se na poli hororových her v uplynulých letech etabloval děsivou sérií Layers of Fear či psychologickým hororem The Medium. Po několika nezdarech v čele s adaptací filmové franšízy Blair Witch se vrátil na výsluní oceňovanou předělávkou zmíněného Silent Hillu 2, který si vysloužil chválu zejména za věrné zpracování originálu a pořádně hutnou atmosféru.

Předělávka prvního Silent Hillu nicméně není jediným projektem, na kterém polský tým aktuálně pracuje. Ještě do konce letošního roku by měl dorazit zbrusu nový survival horor Cronos: The New Dawn, jehož příběh se odehrává v budoucnosti. Svět v důsledku kataklyzmické události obývají znepokojivé příšery. Hlavní hrdina – známý pouze jako tzv. Cestovatel – se vydává hledat časové trhliny, jejichž prostřednictvím může cestovat zpět v čase do Polska 80. let.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.