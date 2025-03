Čína se zbavuje závislosti na uhlí. Chystaná jaderná elektrárna Lufeng ročně vyrobí až 52 TWh

Jaderná elektrárna Lufeng bude mít po dokončení šest bloků

Až bude uvedena do provozu, měla by každý rok vyprodukovat až 52 TWh

Spojením čínské a západní technologie vzniká jaderný komplex, který má urychlit energetickou transformaci Číny a snížit její závislost na uhlí

Čína oficiálně zahájila výstavbu bloku Lufeng-1 v jaderné elektrárně Lufeng, která se nachází v provincii Guangdong. Tento reaktor využívá CAP1000, moderní tlakovodní reaktor třetí generace, který kombinuje modulární konstrukci a nejnovější digitální technologie, čímž zvyšuje bezpečnost a efektivitu provozu. Očekává se, že bude uvedený do provozu kolem roku 2030.

Jaderná elektrárna bude disponovat až šesti bloky

Po dokončení bude elektrárna Lufeng obsahovat celkem šest jaderných bloků, které ponesou označení Lufeng-1 až Lufeng-6, což z ní učiní jednu z největších jaderných elektráren v provincii Guangdong. Projekt Lufeng byl původně schválen v roce 2014 s plánem výstavby čtyř bloků CAP1000. Kvůli regulatorním schvalovacím procesům však první dva bloky získaly konečné povolení až v srpnu 2023, zatímco bloky 3 a 4 stále čekají na definitivní schválení.

Co je CAP1000 zač? Jedná se o moderní jaderný reaktor třetí generace, který Čína vyvinula jako vylepšenou verzi amerického AP1000 od společnosti Westinghouse. Tento typ reaktoru patří mezi tlakovodní reaktory (PWR – pressurized water reactor), což znamená, že k přenosu tepla využívá vodu pod vysokým tlakem. Hlavním cílem jeho návrhu je zvýšení bezpečnosti, účinnosti a zjednodušení provozu, přičemž využívá pokročilé technologie pro minimalizaci rizika havárie a zlepšení ekonomiky provozu.

Základem reaktoru CAP1000 je jaderné palivo, nejčastěji oxid uraničitý (UO₂), které se nachází uvnitř reaktorové nádoby. Během štěpné reakce dochází k rozdělování jader uranu-235, což uvolňuje obrovské množství tepla. Toto teplo ohřívá vodu v primárním okruhu, která je pod extrémně vysokým tlakem, aby se neodpařovala ani při teplotách kolem 300 °C.

Ohřátá voda poté předává energii do parogenerátoru, kde zahřívá další, oddělený okruh s vodou. Voda v tomto sekundárním okruhu už pod vysokým tlakem není, takže se mění na páru, která pohání turbínu připojenou k elektrickému generátoru. Výsledkem tohoto procesu je výroba elektřiny. Po ochlazení se pára opět přemění na vodu a celý cyklus se opakuje.

Bloky 5 a 6 využívají čínskou technologii HPR1000

Mezitím od roku 2022 probíhá výstavba bloků Lufeng-5 a Lufeng-6, která by měla být dokončena v letech 2028 a 2029. Tyto bloky využívají domácí jadernou technologii Hualong One (HPR1000). HPR1000, známý také jako Hualong One, je čínský tlakovodní reaktor třetí generace, který byl vyvinut společnostmi China General Nuclear Power Corporation (CGN) a China National Nuclear Corporation (CNNC). Tento moderní reaktor je navržen tak, aby byl vysoce účinný, bezpečný a splňoval nejnovější mezinárodní standardy pro jadernou energetiku.

Reaktor funguje na principu tlakovodního jaderného cyklu, kdy štěpná reakce uvnitř reaktorové nádoby zahřívá vodu v primárním okruhu. Tato voda je pod vysokým tlakem, aby se neodpařovala, a přenáší teplo do parogenerátoru, kde ohřívá oddělený sekundární okruh. Voda v tomto druhém okruhu se přemění na páru, která roztáčí turbínu generátoru a vyrábí elektřinu.

Hualong One je vybaven pokročilými pasivními bezpečnostními systémy, které dokáží zajistit chlazení reaktoru i v případě výpadku napájení. K tomu využívá přirozenou cirkulaci vody a gravitační systémy, které nevyžadují aktivní čerpadla ani lidský zásah. Díky modulární konstrukci je výstavba tohoto reaktoru rychlejší a efektivnější než u starších typů jaderných zařízení.

Reaktor HPR1000 je navržen s životností 60 let a jeho vysoká účinnost a bezpečnost z něj činí klíčový prvek čínského jaderného programu. Hualong One je nejen klíčovým prvkem čínské energetické strategie, ale také důležitým exportním produktem. Čína jej již úspěšně nasadila například v Pákistánu, kde reaktory Hualong One fungují v jaderné elektrárně Karachi (bloky K-2 a K-3). Podobné reaktory jsou ve výstavbě také v Argentině a Velké Británii, což potvrzuje globální ambice čínského jaderného průmyslu.

Kombinace těch nejlepších technologií

Lufeng tak představuje jedinečnou kombinaci dvou špičkových technologií – CAP1000 a Hualong One. Zatímco CAP1000 čerpá z osvědčeného západního designu a zajišťuje plynulý technologický přenos, Hualong One potvrzuje schopnost Číny vyvíjet vlastní inovativní řešení. Spojení těchto dvou technologií na jednom místě umožňuje porovnání jejich výkonu, efektivity a dlouhodobé provozní spolehlivosti.

Jakmile elektrárna Lufeng dosáhne plného provozu, bude schopna vyprodukovat až 52 TWh elektřiny ročně, což významně sníží závislost Číny na uhlí. Pro srovnání, roční produkce Temelínu je lehce přes 16 TWh. Společně s Jadernou elektrárnou Dukovany vyrobil Temelín v minulém roce přes 30 TWh elektřiny.

Podle odhadů se tím ušetří přibližně 15,77 milionu tun standardního uhlí ročně, přičemž se zároveň sníží emise oxidu uhličitého o 42,69 milionu tun. Navíc by se teoreticky mohla stát druhou nebo třetí největší jadernou elektrárnou na světě.

Tento projekt tak hraje klíčovou roli ve strategii Číny pro snižování uhlíkové stopy a přechod na čisté zdroje energie. Čína pokračuje v intenzivním rozšiřování svého jaderného programu. V posledních třech letech schválila výstavbu deseti nových jaderných reaktorů ročně, přičemž další projekty jsou již v přípravě. Do konce roku 2025 se očekává, že celkový instalovaný výkon čínských jaderných elektráren dosáhne 65 GW, čímž se Čína upevní v roli globálního lídra v oblasti jaderné energetiky.