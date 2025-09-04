Chytrá domácnost od Googlu dostane novou tvář, prim bude hrát Gemini AI

- Nová generace chytré domácnosti od Googlu už pomalu klepe na dveře
- Ústřední roli má hrát nový asistent postavený na AI Gemini a nový hardware
- K odhalení novinek má dojít už 1. října v rámci akce Gemini is coming to Google Home
Chytrá domácnost zažila v minulosti poměrně velký nástup, nicméně s časem se nadšení postupně vytratilo. Ekosystémy se sice stávaly stále robustnější, avšak na rapidní rozvoj se velkým technologickým gigantům nepodařilo navázat. Novou krev do žil celému odvětví vlila adopce nového standardu Matter a v poslední době také rychlý nástup umělé inteligence. Ta se postupně propracovává také do chytrých domácností, přičemž lídrem v tomto ohledu se chce stát Google se svým Gemini.
Google chystá výrazné vylepšení chytré domácnosti
Google oznámil Gemini for Home v rámci akce Made by Google minulý měsíc a slíbil, že předběžný přístup bude zahájen v říjnu, takže speciální akce s podrobnějšími informacemi před spuštěním dává smysl. Ta by se měla odehrát už začátkem příštího měsíce, konkrétně 1. října. Dočkat bychom se měli především vylepšeného Google Assistant, jenž bude obohacen o funkce umělé inteligence Gemini, či spíše bude nahrazen novou verzí, která bude kompletně postavená na AI.
Is that you, Gemini? Come in and make yourself at Home 🏠
Sign up for updates: https://t.co/V85WgPJvQN pic.twitter.com/JJaVRW385A
— Made by Google (@madebygoogle) September 2, 2025
Oznámení novinek by se ale nemělo týkat pouze nového hlasového asistenta. V upoutávce Google naznačil i možný příchod nového hardwaru skrze záblesk kamery Nest Cam, a přestože zařízení vypadá jako aktuálně prodávaná kamera, očekáváme, že půjde o nový model, který by měl být brzy uveden na trh spolu s novým chytrým zvonkem Nest Doorbell, přičemž oba modely by měly disponovat kamerou s rozlišením 2K.
Spekuluje se také o novém chytrém reproduktoru Nest, který se mihl během nedávného přenosu při uvedení chytrých telefonů Pixel 10 na trh. V jeho případě očekáváme, že půjde o středobod nové generace chytré domácnosti od Googlu. Na detailnější představení novinek si nicméně budeme muset ještě měsíc počkat.