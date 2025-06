Chystá Samsung rozlučku s Googlem? Gemini AI má nahradit za konkurenční řešení

Samsung údajně zvažuje přechod od Gemini ke konkurenčnímu Perplexity

Zároveň by se Samsung mohl stát významným investorem mladé AI společnosti

Společně také zvažují vývoj vlastního operačního systému

Bez umělé inteligence si nové produkty a služby v dnešní době již takřka nedokážeme představit, přičemž v technologickém odvětví to platí dvojnásob. Nejedna velká a malá firma se na poli AI snaží prosadit, přičemž mezi sebou bojují o ty nejlukrativnější pozice, které se nachází na chytrých telefonech. V případě zařízení největšího výrobce smartphonů na světě Samsungu na nich v současné chvíli dominuje Google a jeho umělá inteligence Gemini. To se ale může změnit.

Sbohem Gemini, vítej Perplexity?

Podle informací agentury Bloomberg chystá Samsung velkou rošádu. S odkazem na zdroje obeznámené s celou situací údajně jihokorejská společnost vymění na svých telefonech Gemini za konkurenční Perplexity, přičemž Samsung by se také mohl stát největším investorem této nadějné firmy zabývající se AI. Umělá inteligence Perplexity by měla být předinstalována v telefonech Samsungu, zatímco jeho vyhledávací funkce budou integrovány do internetového prohlížeče jihokorejského čebolu. Údajně se také uvažuje o obohacení asistenta Bixbyho právě o technologie Perplexity.

Samsung a Perplexity by mohly oznámit partnerství ještě v letošním roce, přičemž obě společnosti údajně usilují o to, aby Perplexity byl „výchozím asistentem“ v řadě Galaxy S26. Tím to ovšem nemusí skončit. Firmy údajně vedou rozhovory o vývoji operačního systému obohaceného o umělou inteligenci a AI agenty, která by podporovala Perplexity a další pomocníky postavené na principech umělé inteligence.

Samsung by nebyl prvním výrobcem chytrých telefonů s Androidem, který by nabídl integraci s Perplexity – už minulý měsíc giganta ze Soulu předběhla Motorola. Samsung má sice úzké vazby s Googlem, ale nebylo by to poprvé, co by zvažoval dohodu s některým z konkurentů technologické firmy z Mountain View. Samsung kupříkladu nejspíše zvažoval přechod od Googlu k Bingu v roce 2023, nicméně nakonec u světové jedničky ve vyhledávání zůstal.

