Chirurgové už neoperují sami: humanoidní roboti vzali do rukou skalpely a řádili na živých prasatech

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- Robotika se rozvíjí neuvěřitelně rychlým tempem
- Jsou oblasti, ve kterých mohou být roboti lidem velmi nápomocní
- Pozoruhodného milníku bylo nyní dosaženo v medicíně
Nejenom umělá inteligence, ale i robotika se vyvíjí raketovým tempem. Vznikají různí humanoidní roboti, kteří jsou čím dál vyspělejší a v některých ohledech mohou být lidem velmi nápomocní. Na Kalifornské univerzitě v San Diegu byla nyní uskutečněna unikátní operace, ve které hráli velkou roli právě humanoidní roboti. Stali se přímým prodloužením rukou lékařů, kteří je ovládali na dálku.
Roboti v hlavní roli zajímavého experimentu
Na Kalifornské univerzitě v San Diegu se odehrála unikátní experimentální operace, při které humanoidní roboti chirurgicky odstranili žlučníky živým zvířatům, konkrétně prasatům. Tento pokus demonstroval schopnosti tohoto typu robotů a ukázal na skutečnost, že se mohou stát v medicíně velmi užitečnými nástroji.
Nejednalo se o autonomní roboty, jejichž ambicí by bylo nahradit živé operatéry, ale o roboty, které na dálku ovládali právě doktoři. Jedná se tedy spíše o ukázku spolupráce mezi strojem a člověkem, která může být přínosná hned v několika ohledech. Lékaři pomocí dálkově ovládaných robotů dokončili dvě minimálně invazivní operace, při nichž odstranili žlučníky živým prasatům.
Řešení vhodné pro menší nemocnice
Při této experimentální operaci byli využiti roboti Unitree G1, které vyrábí přední čínská robotická společnost Unitree. Základní model G1, který nemá funkční ruce, stojí okolo 13 500 dolarů (cca 350 tisíc korun s DPH), nicméně k operacím bylo nutné sáhnout po lépe vybavených variantách, které stojí okolo 67 000 dolarů (1,7 milionu korun s DPH).
I tak se ale jedná o výrazně levnější řešení, než je například robotický systém da Vinci od společnosti Intuitive Surgical, jehož cena se může snadno vyšplhat až na 1,5 milionu dolarů (38,5 milionu korun s DPH). Mimo ceny je další obrovskou výhodou operací za pomoci humanoidních robotů znatelná úspora místa.
Specializovaní chirurgičtí roboti mohou vážit okolo 800 kilogramů, zatímco Unitree G1 váží jen 27 kilogramů a na výšku má pouze 150 centimetrů. Pro menší nemocnice, které nemají velké operační sály, by se tedy jednalo o ideální řešení a plusem je také to, že je možné tyto roboty nasadit všude – ve venkovské nemocnici, na bojišti nebo klidně i ve vesmíru.
Náročný test se zdařil
Vědci museli pro úspěšnou realizaci tohoto pokusu vyvinout speciální adaptéry, aby mohli roboti držet chirurgické nástroje. Bylo nutné vyvinout také nový software, který umožňoval plynulý převod pohybů lidských rukou, v tomto případě chirurgů, do ovládání nástrojů připevněných k zápěstí robotů. Chirurg ovládal robota přes pracovní stanici s počítačem a headsetem.
Na sobě měl náhlavní soupravu pro rozšířenou realitu, aby přesně viděl, co dělá, a celý ovládací systém byl doplněn o nožní pedál pro aktivaci nebo deaktivaci přenosů pohybů rukou chirurga do rukou robota. Při první operaci stál chirurg vedle robota jako asistent a druhá operace již zahrnovala dva dálkově řízené roboty pracující společně.
Bez omezení a výzev se operace neobešla
Operaci pomocí humanoidních robotů ale provázela také spousta výzev, se kterými se museli chirurgové poprat. Tou největší byla častá kalibrace systémů – tým musel několikrát na několik minut operaci přerušit, aby roboty překalibroval kvůli přesnosti nebo fyzicky přesunul tělo či rameno robota do správné polohy. To celou operaci časově protáhlo.
Dalším limitem byl omezený dosah, a to kvůli dosahu paží robota, který činí pouhých 45 centimetrů. V porovnání s lidským rozpětím (1,6 až 1,8 metru) je to výrazně méně. Kvůli tomu a také kvůli častějším kalibracím byl operační tým pod větší kognitivní zátěží, což určitě nebylo ideální. Doktor ovládající robota se musel popasovat také s výraznou prodlevou.
Budoucnost medicíny v rukou robotů?
Tento test i přes náročné výzvy ukázal, že dálkově ovládaní a autonomní humanoidní roboti mají reálný potenciál rozšířit přístup ke kritickým operacím. Tento typ nasazení robotů by mohl pomoct částečně vyřešit krizi ve zdravotnictví po celém světě, ale reálné nasazení do ostrého provozu je stále ještě hudbou budoucnosti.
Je nutné vyřešit spoustu nedostatků a věcí, které humanoidní roboty při operacích omezují. Výzkumný tým stojící za tímto pokusem pokračuje ve zdokonalování a zkoumá další možnosti, jako je například vytvoření „autonomního chirurgického asistenta“. Ten by mohl pracovat po boku lidských chirurgů a vykonávat obecné úkoly, jako je podávání nástrojů nebo úklid operačních sálů.