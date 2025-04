ChatGPT hlásí další velký update, nově si vás bude lépe pamatovat

OpenAI spustila vylepšenou funkci paměti pro ChatGPT, která umožňuje populárnímu AI chatbotu lépe si pamatovat předchozí konverzace s uživateli a přizpůsobovat jim své odpovědi. Funkce cílí na více personalizované a užitečné používání umělé inteligence.

Změny na síti X oznámil generální ředitel OpenAI Sam Altman, který uvedl, že „ChatGPT nyní dokáže odkazovat na všechny vaše minulé konverzace.“ Podle něj jde o významný krok směrem k AI, která se „poznává s uživatelem v čase“ a postupně je tak víc a víc užitečnější.

ChatGPT si nyní dokáže zapamatovat různé informace z předchozích rozhovorů, jako jsou preference, zájmy nebo styl komunikace. Tyto informace využívá k přesnějším, relevantnějším a osobnějším odpovědím. Uživatelé mohou nově přidávat konkrétní informace přímo do paměti zadáním pokynu typu „zapamatuj si, že…“.

we have greatly improved memory in chatgpt–it can now reference all your past conversations!

this is a surprisingly great feature imo, and it points at something we are excited about: ai systems that get to know you over your life, and become extremely useful and personalized.

— Sam Altman (@sama) April 10, 2025