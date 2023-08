Český Vodafone opouští ředitel Dvořák. Nástupce zatím nebyl oznámen

Vodafone Czech Republic opouští dosavadní generální ředitel Petr Dvořák

50letý manažer se přesune do centrály Vodafone Group, kde povede divizi partnerských trhů

Na nástupce je vypsáno výběrové řízení, které řeší přímo mateřská společnost v Londýně

Management českého zastoupení operátora Vodafone zažije nemalé zemětřesení. Petr Dvořák, který tuto roli vykonává již 5 let, opustí tuzemský Vodafone a přesune se do Londýna, kde bude v rámci Vodafone Group dohlížet na divizi partnerských trhů. Nástupce se zatím hledá.

Vodafone hledá nového ředitele

Novou prací Petra Dvořáka bude post generálního ředitele partnerských trhů (Partner Markets). Jeho úkolem bude vytvářet strategické aliance v zemích, kde Vodafone nepůsobí. Může však v té či oné zemi nabídnout své služby lokálním poskytovatelům a rozšířit tak svůj vliv na trhy, kde nemá majetkový podíl.

Vodafone tímto způsobem spolupracuje s 29 partnery ve 46 zemích světa. Patří sem například Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Singapur, Katar, Argentina, Peru a třeba také USA či Kanada. V Evropě jde spíše o menší trhy, jako je Finsko, Švýcarsko nebo Island, výjimkou je třeba Francie, kde Vodafone také nepůsobí.

České zastoupení aktuálně hledá nástupce. Dvořák totiž přijme novou funkci již v září, ale na stálo se do Londýna přesune až než Vodafone vyhledá vhodného nástupce. Do té doby bude zastávat obě funkce. Tiskové oddělení operátora nám sdělilo, že vzhledem k celkové hierarchii ve Vodafone Group vybírá nového generálního ředitele britské vedení společnosti a české zastoupení na tom nemá žádný podíl. V tuto chvíli bohužel není jasné, kdy bude nový šéf veřejnosti představen.

Petr Dvořák působí na trhu s telekomunikacemi již 22 let. V roce 2001 nastoupil do T-Mobilu na pozici viceprezidenta pro segment spotřebitelů a tržní komunikaci, přičemž již měl předchozí zkušenosti z firem jako Nestlé či Lybar. V roce 2008 byl jmenován šéfem celého marketingu v T-Mobilu. O čtyři roky později, v roce 2012 přešel do Vodafonu, kde od roku 2018 zastává hlavní vedoucí pozici. Letos v prosinci oslaví 51. narozeniny.