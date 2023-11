Česká televize chystá pořad o hrách. Na které tuzemské klasiky se můžeme těšit?

Česká televize chystá dokumentární sérii o českém videoherním prostředí

Nebudou chybět známé klasiky či díl o herních časopisech

Některé hity se bohužel do výběru nedostaly

Hry nemají v mainstreamovém mediálním prostoru stále na růžích ustláno. Už jsou sice dávno pryč doby, kdy hraní her bylo jen výsadou podivínů, avšak stejné pozornosti, jaká se dostává například filmům, zatím hry nemají a to často ani ty z tuzemské produkce. Napravit to chce veřejnoprávní Česká televize, která na jaře příštího roku chystá minisérii s názvem Game Story, jenž by se měla věnovat českým hrám, a to jak těm z minulosti, tak i těm současným.

Detailní pohled na české herní klasiky

S novými informacemi se na sociální síti X pochlubil majitel herního obchodu Xzone, Martin Schovanec. Se zveřejněného snímku lze například vyčíst, že režisérem bude Štěpán Vodrážka, který má na svém kontě například dokument PSH Nekonečný příběh. Dokumentární minisérie by se měla zabývat například skupinou Golden Triangle, do které patří čeští tvůrci textových adventur František Fuka, Miroslav Fídlera a Tomáš Rylka, tištěnými časopisy Excalibur, Score a Level či hrami jako Tajemství Oslího ostrova, Operation Flashpoint, Samorost, Euro Truck Simulator, Kingdom Come: Deliverance, Factorio a Beat Saber.

Co překvapí je absence jiných legendárních her, jako je Mafia, Vietcong, Hidden & Dangerous či série Polda. Premiéra by měla být na jaře 2024 v rámci streamovací platformy iVysílání. Producentem jsou společnosti Xova Film a Shore Points, koproducentem Česká televize. Dokumentární minisérie byla oznámena Českou televizí již dříve, avšak předchozí název zněl Bitová generace. O čem bude podle samotné České televize se můžeme dozvědět z následující anotace:

„Příběhy vzniku nejzásadnější českých her, které formovaly generace fanoušků. Dokumentární série o počítačových hrách a herních vývojářích od konce 80. let do současnosti. Dokumentární série nahlíží do zákulisí tuzemské herní scény. Z garáží až k miliónovému byznysu. Ukáže, kdo byli a jsou její průkopníci, vizionáři a nahlédne pod pokličku suverénního tvůrčího odvětví, které generuje větší příjmy než filmový a hudební průmysl dohromady.“ Kdy přesně se dokumentární série dočkáme není prozatím jasné, stejně tak ani jakým způsobem budou jednotlivé díly koncipovány.