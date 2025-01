Canon odhalil aplikaci pro živé vysílání z více fotoaparátů. Jen nefunguje s těmi od Canonu

Aplikace Live Switcher Mobile je jednoduchou alternativou k programům typu OBS Studio

Nabídne snadné ovládání, ale ve verzi zdarma je zde řada omezení

Měsíční předplatné vyjde zájemce na něco málo přes 500 korun

Japonský výrobce fotoaparátů Canon představil novou aplikaci s názvem Live Switcher Mobile. Ta uživatelům umožňuje vytvořit z iPhonu či iPadu (nutná verze systému iOS 16/iPadOS 16 a novější – Android není podporován) mobilní natáčecí studio, do kterého lze nasměrovat až tři různé zdroje videa. Díky tomu si tak můžete snadno a rychle vytvořit natáčecí studio a mít přehled o tom, co všechno natáčíte. To ale není to nejzajímavější.

Aplikace od Canonu má zatím svá ale

Jedno zařízení s aplikací je označeno jako hostitelské, které poskytuje přepínací rozhraní a slouží jako primární kamera. K němu lze připojit až dvě další zařízení, která poskytují videopřenosy ze střídavých úhlů nebo živé snímání obrazovky přehrávané videohry. Přepínání mezi zdroji lze provádět ručně, ale aplikaci lze nastavit také na automatické přepínání mezi zdroji v nastavených intervalech osmi až 20 sekund. Pomocí funkce obraz v obraze lze současně streamovat více videí, zatímco textové a obrazové překryvy lze přidat k personalizaci živého vysílání, přidat značku nebo dodat titulky.

Jeden by očekával, že mezi podporovanými zařízeními budou fotoaparáty od Canonu. Jenže podpora pro vlastní hardware přijde do aplikace až později, alespoň podle nejčastěji kladených otázek na webu firmy. To může být pro některé tvůrce, obzvláště pro ty využívající bezzrcadlovky od Canonu, mírnou překážkou, stejně jako nulová kompatibilita s nejrozšířenějším mobilním operačním systémem na světě. V základu je aplikace zdarma, avšak má svá omezení – maximální kvalita natáčeného videa je 720p a přítomný je také vodoznak. Také nepotěší občasná reklama přímo v aplikaci. Za 18 dolarů měsíčně (cca 530 Kč s daní) vám aplikace dá možnost natáčet videa v 1080p a bez vodoznaku a reklam.

Aplikace podporuje živé vysílání na YouTube, Facebooku a dalších platformách podporující RTMP, ale možnost zobrazování komentářů v reálném čase je omezena na první dvě jmenované platformy. Přestože funkce aplikace Live Switcher Mobile nejsou tak robustní, jako v případě bezplatné aplikace OBS Studio, je alternativa od Canonu potenciálně jednodušší pro začínající influencery, kteří s živým vysíláním teprve experimentují.