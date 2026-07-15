Byli jste u Nordic Telecom? Ověřte si, kolik platíte, přechod k O2 vám může zdražit fakturu

- Pokud jste patřili k zákazníkům operátora Nordic Telecom, zkontrolujte si červnovou či červencovou fakturu
- Po přechodu k O2, které v dubnu Nordic odkoupilo, si totiž někteří zákazníci stěžují na zdražení
- Vyvolává to pozdvižení, O2 se ale brání, že jde o přirozenou součást integrace obou společností
Společnost O2 pokračuje v integraci regionálního poskytovatele internetu Nordic Telecom Regional, kterého převzala loni na jaře. Zatímco samotné spojení obou firem podle operátora nemělo na ceny služeb žádný vliv, v současnosti probíhá postupný převod zákazníků do systémů O2 a zároveň i na standardní nabídku tarifů tohoto operátora. U části zákazníků se tak k jejich nemilému překvapení mění nejen názvy tarifů, ale především jejich cena.
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Nordic: Žádná změna ceny
Při oznámení převzetí zákaznické báze Nordic Telecom společnost zákazníky informovala, že změna poskytovatele nebude mít vliv na jejich služby ani ceny. Tato informace se objevovala například přímo ve vyúčtováních rozesílaných ještě pod značkou Nordic Telecom. Citujeme: „Od 1. 4. 2025 se poskytovatelem služeb Nordic Telecom Regional stává společnost 02 Czech Republic. Tato změna nemá vliv na Vaše služby ani jejich ceny, protože na 02 přechází všechna související práva a povinnosti dosavadního poskytovatele.“
V posledních měsících se ale začaly objevovat případy zákazníků, kterým po přechodu pod O2 přišla nová faktura s odlišnou cenou služby, novým číslem účtu pro platbu nebo jiným variabilním symbolem. V některých případech došlo například ke změně ceny internetového připojení z 499 na 599 korun měsíčně při zachování stejné rychlostní varianty 50 Mb/s. Kromě toho se zákazníkům změnily i fakturační údaje, včetně variabilního symbolu nebo samotného účtu, kam mají peníze za služby operátora posílat.
O2 reaguje na zdražení
Podle O2 je však potřeba odlišovat samotné převzetí společnosti od nynější migrace zákazníků na ceníkovou nabídku služeb O2. „Samotné spojení společností, o kterém jsme zákazníky tehdy informovali, nemělo na jejich služby ani ceny žádný dopad. Aktuálně ale probíhá postupný převod zákazníků do systémů O2 a na standardní tarifní portfolio O2. Jde o přirozenou součást integrace obou společností,“ uvedla pro SMARTmanii tisková mluvčí O2 Veronika Zachariášová.
Operátor zároveň vysvětluje, že dlouhodobě nedává ekonomický ani provozní smysl udržovat vedle sebe dvě samostatná tarifní portfolia nebo oddělené zákaznické a účetní systémy. Druhým dechem operátor potvrzuje, že se u části zákazníků mění také cena služby. Nejde však o plošné zdražení, některých zákazníků se prý dotklo zdražení pouze o 50 korun. Případů, kdy se cena navýšila o stovku, jsou podle tiskové mluvčí pouze jednotky. Tak či tak, rozkol mezi dřívějším tvrzením Nordicu a současným tvrzením O2 vyvolává mezi zákazníky otazníky.
Varování mělo dorazit více než měsíc předem
Jednou z hlavních otázek bylo také informování zákazníků o změnách cen a podmínek služeb. O2 tvrdí, že všechny dotčené klienty kontaktovalo s dostatečným předstihem. „O všech změnách jsme dotčené zákazníky informovali s předstihem delším než 30 dní prostřednictvím kontaktních údajů, které měli u své služby evidované. Součástí oznámení byly také informace o jejich možnostech v případě, že s novými podmínkami nesouhlasí, včetně možnosti ukončit službu před účinností změny bez jakékoli sankce,“ uvedla Zachariášová.
Totéž potvrzují i zdroje redakce blízké společnosti O2. Výjimkou podle nich není ani situace, kdy informační e-mail o změně skončil ve spamové složce, což se podle zkušeností některých zákazníků stalo i v případě prvních faktur rozesílaných již společností O2.
Podle stejných zdrojů bylo O2 na případnou negativní reakci části zákazníků připraveno. Retenční oddělení má mít v odůvodněných případech možnost nabídnout individuální řešení včetně zachování původní ceny nebo návratu na úroveň předchozího vyúčtování, zejména pokud zákazník zvažuje ukončení služby. Operátor tuto informaci oficiálně nepotvrdil, zákazníkům nespokojeným s novým nastavením služeb se však vyplatí obrátit se přímo na zákaznickou podporu a dostupné možnosti si ověřit.