Budoucnost v rukou generace Z: Future Port Youth přilákal tisíce studentů a ocenil projekty, které mění svět

„Protože svět potřebuje vaši verzi budoucnosti” – to bylo motto 5. ročníku Future Port Youth, globální konference pro studenty zaměřené na technologie a budoucnost. Do pražské arény Nová Spirála dorazilo letos přes 800 studentů, učitelů a hostů z řad inovativních firem z Česka. 2 000 sledovali program online v desítkách zemí světa.
Na pódiu i v publiku se setkali mladí lidé, inovátoři, vizionáři, vědci a technologičtí lídři z Evropy, Ameriky i Asie, aby společně hledali odpovědi na otázku, jak využít nové technologie k pozitivní změně. Součástí akce bylo slavnostní vyhlášení mezinárodní soutěže Future Port Youth Awards, kam mohli studenti přihlašovat své inovativní projekty – těch se nakonec zúčastnilo přes 220. Zvítězil projekt studentů z Řecka, který chce využít vyřazené ropné plošiny pro chytré pěstování mořských řas za účelem redukce CO₂ a produkce biomasy. Mezi dalšími finalisty soutěže byly také studentské týmy z USA, Singapuru a Bangladéše.
„Každý ročník Future Port Youth Awards nás znovu přesvědčí o tom, že mladí lidé nečekají na budoucnost – oni ji už tvoří. Viděli jsme desítky nápadů, které dokazují, že když mají studenti prostor, podporu a inspiraci, dokážou přinést odvážné myšlenky i konkrétní řešení,“ říká Martin Holečko, zakladatel a CEO Future Portu.
AI a mořské řasy: řecký nápad ukazuje cestu k udržitelné planetě
Z 222 přihlášených projektů odbornou porotu nejvíce zaujal projekt Kelpiebloom od studentů z Řecka, který navrhuje inovativní využití vyřazených ropných plošin jako místa pro udržitelné pěstování mořských řas ve spolupráci s AI a dalšími chytrými technologiemi. Právě mořské řasy totiž představují jeden z klíčů k udržitelné budoucnosti. Pohlcují CO₂, obnovují biodiverzitu a slouží jako surovina pro výrobu krmiva pro dobytek, které výrazně snižuje produkci metanu.
Šéfka týmu Keilpiebloom Georigia Antoniou o vítězném projektu říká: „Takové uznání jsme nečekali, ale věřili jsme,že zvědavost, odhodlání a láska k tvorbě mohou otevřít dveře, které by jinak zůstaly zavřené. Kelpiebloom nám připomíná, že když si jde člověk za svým cílem, možnosti jsou nekonečné. Chceme ukázat, že odvážné nápady, realizované s odpovědností a disciplínou, mohou opravdu měnit svět.“
Stříbrné umístění získal projekt Nirbhoya z Bangladéše, bilingvní platforma zaměřená na menstruační, reprodukční a duševní zdraví žen v rozvojových regionech. Aplikace využívá umělou inteligenci k monitorování cyklu, doporučením prevence a zprostředkování poradenství. Nirbhoya tak přináší přístup ke spolehlivým informacím i ženám, které často čelí nedostatku zdravotní péče, tabuizaci a digitální propasti.
„Když jsme se dozvěděli, že náš projekt, který vznikl v jedné z nejvíce znevýhodněných komunit v Bangladéši, zaznamenal takový globální úspěch, úplně nás to ohromilo – mísila se v nás radost a hrdost. Říkali jsme si: Vážně se to stalo? Takové ocenění otevírá nové příležitosti nejen pro nás, ale i pro ženy z čajových plantáží v Shreemongalu, jejichž příběhy předáváme dál. Když svět naslouchá, dodává nám to naději — a právě ta nás žene kupředu,“ říká o projektu Marjana Maria, která tým Nirbhoya vede.
Na třetím místě se umístil projekt Neuroflux – AI model pro podporu diagnostiky glioblastomu, agresivního nádoru mozku. Díky své otevřenosti, nízkým nárokům na výkon a snadné dostupnosti může pomoci rozšířit včasnou diagnostiku tohoto onemocnění i do méně rozvinutých regionů. „Připomněli jsme si, že i když jsme studenti z různých zemí, Singapuru a USA, můžeme se spojit a pomoct statisícům pacientů s nádory mozku. Neuroflux jsme založili s jasným cílem: aby umělá inteligence v medicíně byla etická a udržitelná. Motivuje nás víra, že náš model jednou pomůže lékařům odhalovat nádory mozku dříve a zpřístupní špičkovou péči lidem po celém světě,“ říká o umístění v soutěži Pranav Vedula, spoluzakladatel Neurofluxu.
Inspirativní program, aktuální témata a networking studentů s lídry
Hlavními tématy letošního ročníku byly Future of AI Society, New Space Age a Future of Nurture. Studenti se seznámili s dopady umělé inteligence na společnost v oblastech duševního zdraví mladých, kyberbezpečnosti a vzdělávání, s novými příležitostmi v komerčním dobývání vesmíru, budoucnosti výroby a pěstování potravin a vlastní regenerace. Mezi řečníky nechyběli světově uznávaní odborníci – Tony Hunter, food futurista a vizionář, Gary Lai, konstruktér raket a zakladatel startupu na těžbu surovin z Měsíce, či Aleš Svoboda, český pilot a budoucí astronaut. Z dalších českých řečníků zaujali Michal Pěchouček, Victorie Deer, Ondřej Vlček, Jan Romportl, Vítek Adam a Mike Pell. Celým dnem pak již tradičně prováděla mladá moderátorka Tilly Lockey, britská ambasadorka společnosti Open Bionics, známá jako „dívka s bionickými pažemi“ a inspirativní vzor pro mladé lidi.
Součástí programu byla i interaktivní Expo sekce, která nabídla workshopy zaměřené na AI nebo třeba etický hacking. Studenti si mohli vyzkoušet VR pilotní simulátory od Vrgineers a první pomoc ve VR od PrPom, poznat humanoidníhoG1 od Unitree, prohlédnout studenty postavené auto pro nejrůznější dobrodružství od učiliště Škoda Auto nebo nanoroboty od VŠB, zažít poslech elektromagnetického pole díky speciálnímu zařízení od Kunsthalle Praha, dozvědět se o českých vesmírných ambicích na stánku České cesty do vesmíru, seznámit se s workshopy pro studenty od KAMDU, STEM_HUBu, poznat aktivity Pražského inovačního institutu nebo Učitelů z Marsu a Pro Středoškoláky,či otestovat své digitální znalosti a získat evropský certifikát Europass u Národního pedagogického institutu. K vidění byla i raketa Andromeda od ČVUT Space Research, na stánku NN Digital Hub si mohli zahrát vlastní hru a u Etnetera Group diskutovat nejen o kódování. V rámci vstupného pak studenti dostali i občerstvení od Office Catering od Zátiší, Fruitisimo a Lokni.
Future Port Youth znovu potvrdil, že propojení vzdělávání, technologií a osobního setkávání má obrovský význam pro rozvoj mladé generace. „Spojení účastníků, speakerů i partnerů v rámci letošního ročníku konference vytvořilo úžasnou atmosféru a inspirativní prostředí jak pro studenty, tak i pro řečníky a všechny přítomné. Bylo skvělé vidět, jak dokážou mladí lidé přemýšlet globálně a s konkrétním záměrem měnit svět kolem sebe,“ říká Holečko a uzavírá: „Konference mě vždy nabije pozitivní energií. Věřím, že další velká vize budoucnosti přijde už ne od mojí generace, ale právě od takových mladých lidí, které potkáváme na Future Portu.”
Future Port Youth 2025 se konal 13. listopadu v Nové Spirále v Praze pod záštitou prezidenta Petra Pavla a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavními partnery akce byly Etnetera Group, NN, Green:Code a Air Bank, odbornými partnery pak Národní pedagogický institut a Pražský inovační institut. Projekt byl realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.
Future Port Awards
Součástí konference Future Port Youth je soutěž Future Port Awards, které se letos zúčastnilo rekordních 222 projektů. Níže najdete medailonky třech nejlepších, kteří jsou finalisty současného ročníku.
Projekt Neuroflux
Tým Neuroflux (Singapur, USA, Indie) vyvinul energeticky úsporný, otevřený a snadno dostupný AI model pro diagnostiku mozkových nádorů. Zaměřuje se na glioblastom, nejčastější a nejagresivnější typ zhoubného nádoru mozku. Model dokáže z MRI snímků přesně vyznačit nádorovou oblast a vytváří přehledné vizuální mapy.
Na rozdíl od většiny existujících „black box“ AI řešení je transparentní, snadno interpretovatelný a nenáročný na výkon počítače, což snižuje jeho náklady i energetickou spotřebu. Cílem projektu je zpřístupnit pokročilé onkologické nástroje i regionům s omezenými zdroji a tím přispět k dřívější diagnostice a snížení nerovností ve zdravotní péči.
Projekt Nirbhoya
Nirbhoya (Bangladéš) vytvořila první bilingvní HealthTech platformu v Bangladéši, která zlepšuje menstruační, reprodukční a duševní zdraví žen, zejména v znevýhodněných regionech. Aplikace nabízí AI asistenta pro sledování cyklu a plodnosti, poradenství v oblasti duševního zdraví a bezpečný komunitní prostor v bengálštině i angličtině. Díky hlasovým a vizuálním funkcím je přístupná i méně gramotným uživatelkám.
Projekt propojuje digitální technologie se sociálním podnikáním a lokálními aktivitami – pořádá osvětové kampaně v oblastech intenzivního pěstování čaje a zaměstnává ženy z těchto komunit při výrobě znovupoužitelných menstruačních vložek, jejichž prodej podporuje i vzdělávání dívek. Dosud Nirbhoya zapojila více než 1 000 žen a 50 dívek poslala zpět do školy. Cílem je během tří let oslovit až 4 miliony žen a vytvářet tak ekosystém péče, ekonomické nezávislosti a inkluzivní inovace.
Projekt Kelpiebloom
Projekt Kelpiebloom (Řecko) přetváří vyřazené ropné plošiny na centra pro udržitelný chov mořských řas. Spojuje chemické inženýrství, oceánografii a design, aby propojil ochranu klimatu s principy cirkulární ekonomiky. Pomocí senzorů, vzdáleného monitoringu a modelů řízených AI se každá plošina mění v laboratoř inovací.
Mořské řasy pohlcují CO₂, obnovují biodiverzitu a slouží jako surovina pro potraviny, bioplasty či biopaliva. Projekt naplňuje cíle OSN SDG 13, SDG 14 a SDG 9, rozvíjí vzdělávání a univerzitní partnerství. Kelpiebloom je příběhem druhých šancí – pro infrastrukturu, přírodu i náš způsob myšlení.