Budeme takto odcházet na věčnost? Revoluční rakev umožní nebožtíkům splynout s přírodou

Každého z nás to čeká, to je přirozený koloběh života. Jenže tradiční způsob pohřbívání, tedy rakev na připraveném místě na hřbitově, není řešení, které si pro svou poslední cestu představuje každý, stejně jako kremaci. Někteří lidé dávají přednost relativně novým způsobům, jež se v poslední době prosazují a které umožní našim tělům po smrti opět splynout s přírodou. Takovou představu má i Bob Hendrikx, generální ředitel společnosti Loop Biotech, jež vyrábí netradiční typ rakví.

Rakev šetrná k přírodě

Ty nejsou z drahého dřeva, ale z podhoubí, tedy vláknité struktury, která tvoří vegetativní část hub a některých bakterií. Tato „houbová rakev“ dává lidem možnost odejít na věčnost s trochu menším dopadem na naši planetu a možností stát se opět součastí přírody.

Hendrikx se nejprve snažil vytvořit „živý dům“ z podhoubí – materiálu, který lze použít k vytváření samoregeneračních struktur, pokud vlákna dále rostou. Když studoval architekturu na Technické univerzitě v Delftu, někdo se ho prý zeptal, co by se stalo, kdyby v tomto domě náhodou zemřela jeho babička.

„Bylo by to skvělé, protože na Zemi to bude mít pozitivní dopad,“ vzpomíná na svou odpověď. Z houbové rakve se stal jeho diplomový projekt a Hendrikx v roce 2021 založil v Nizozemsku společnost Loop Biotech. Schránka, kterou Loop Biotech nazývá „Living Cocoon“ a prodává ji za přibližně 4 tisíce dolarů (cca 100 tisíc korun s daní), je vyrobena výhradně z mycelia a lze ji vypěstovat za sedm dní. Podle společnosti se může rozložit přibližně za 45 dní, nicméně tělu uvnitř to trvá déle.

V typické rakvi může trvat i desítky let, než se tělo zcela rozloží, avšak vzhledem k tomu, že houby pomáhají rozkládat odumřelé organické látky, zkracuje se tato doba v Living Cocoon na dva až tři roky, alespoň dle Hendrikxova tvrzení. Tradiční pohřby spotřebovávají velké množství materiálu a energie, která by šla využít i jiným způsobem. Jestli se ale houbovité rakve prosadí ve velkém, je otázka – pokud se ovšem nepodaří snížit její cenu na přijatelnější úroveň, nejspíše se to jen tak nestane.

