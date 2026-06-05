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Levnější ještě nikdy nebyly: sluchátka Nothing a CMF teď koupíte za nejlepší cenu na trhu

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 5. 6. 6:45
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Nothing Headphone (a) recenze: kandidát na bestseller s extrémní výdrží
  • Pokud plánujete koupi nových bezdrátových sluchátek, máme pro vás skvělý tip
  • Mobil Pohotovost má nyní v akci všechny modely od značek Nothing a CMF
  • Za vypíchnutí stojí hlavně model Headphone (a) s bezkonkurenčním poměrem cena/výkon

Firma Nothing je stále relativně mladá, vznikla v roce 2020 a jednou z jejích hlavních postav je Carl Pei, technologický vizionář, který stál u zrodu značky OnePlus. Prvním produktem této britské společnosti byla bezdrátová sluchátka Nothing Ear (1) a obecně platí, že když chcete kvalitní, dobře hrající a originálně vypadající sluchátka, u Nothingu vždy dobře pořídíte. Díky aktuální akci uMobil Pohotovosti to platí dvojnásob!

Nothing Headphone (a) za bezkonkurenční cenu

Na Mobil Pohotovost najdete za akční cenu prakticky všechna sluchátka značek Nothing a CMF, ale jestli stojí některá opravdu za vypíchnutí, je to model Headphone (a). Jedná se o druhá uzavřená sluchátka přes hlavu od této firmy a jsou opravdu výborná, což ostatně potvrdil i náš velký test, ve kterém si tento model vysloužil výborné hodnocení.

Nothing Headphone (a)
Nothing Headphone (a)

Nejsou přehnaně drahá a díky výbornému zpracování působí jako minimálně o třídu dražší sluchátka. Nabízí na poměry této třídy velmi kvalitní zvuk, účinné ANC a jsou až neuvěřitelně pohodlná. Sám je používám, a tak pohodlné náušníky jsem opravdu dlouho nezažil. A to platí i o výdrži na baterii – až 135 hodin bez nabití vám nedají žádná jiná sluchátka na trhu.



Nothing Headphone (a) recenze: kandidát na bestseller s extrémní výdrží



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Nothing Headphone (a) recenze: kandidát na bestseller s extrémní výdrží

Sleva, která potěší

Už za plnou cenu 3 999 Kč jsou sluchátka Nothing Headphone (a) výbornou volbou, avšak u Mobil Pohotovost je seženete s 15% slevou a aktuálně se jedná o model s nejlepším poměrem ceny & výkonu na trhu. S promo kódem „sleva15“ vás tato stylová a originálně vypadající sluchátka s průhlednými prvky na konstrukci vyjdou na sympatických 3 399 Kč.

Rozhodně doporučuji sáhnout po žluté variantě, která je správně ujetá a dokonale ladí se stylem Nothingu. Sleva 15 % platí i na ostatní sluchátka od této značky a dobrou nabídkou je také výše postavený model Headphone (1). Ten je o něco lépe vybaven, nabízí mírně kvalitnější zvuk a díky slevě za něj u Mobil Pohotovosti dáte 5 482 Kč namísto 6 449 Kč.

Raději klasiku v podobě špuntů?

Pokud uzavřená sluchátka přes hlavu nechcete a raději byste brali klasiku v podobě špuntů, těch má Nothing v nabídce celou řadu, a jak jsem již zmínil, sleva se vztahuje i na modely od sesterské značky CMF. Zde bych rád vypíchl model CMF Buds 2 za 1 104 Kč po slevě, který je vybaven technologií ANC a v této cenové hladině patří mezi nejlepší sluchátka vůbec.

Všechny modely CMF Buds 2 na tiskovém snímku
Sluchátka CMF Buds 2
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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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