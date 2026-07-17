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Bude ještě co představovat? Specifikace Galaxy Z Flip 8 kolují internetem

Michael Chrobok
Michael Chrobok 17. 7. 18:00
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Chytrý telefon Samsung Galaxy Z Flip 8 na uniklých snímcích
  • Specifikace chystaného véčka od Samsungu nejsou žádným tajemstvím
  • Pokud jste u modelu Galaxy Z Flip 8 čekali změnu, nepotěšíme vás
  • Oficiální představení je naplánováno už na příští týden

Udržet v dnešní době tajemství je těžší, než kdy předtím. Své by o tom mohly vyprávět velcí technologičtí giganti, kteří by rádi zákazníky překvapili svými nejnovějšími modely až v den oficiální premiéry, nicméně různými kanály se na povrch dostanou informace o plánovaných novinkách povětšinou o poznání dříve. Často tak známe podobu a specifikace chystaných modelů s téměř stoprocentní jistotou i několik dní dopředu. Jinak tomu podle všeho nebude ani v případě chystaných skládaček od Samsungu.

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Mnoho změn letos opravdu nečekejte

Nyní jsme se dozvěděli další novinky týkající se véčka Galaxy Z Flip 8 – ten možná bude těžké odlišit od loňského modelu Galaxy Z Flip 7. Jak poukazuje server 9to5Google, uniklé snímky a specifikace chystaného modelu Galaxy Z Flip 8 jsou téměř identické s aktuálním modelem telefonem od Samsungu.

Podle těchto informací jihokorejský gigant neplánuje vybavit model Z Flip 8 Snapdragonem od Qualcommu, přičemž místo toho bude vybaven Exynosem 2600, nástupcem předchozí generace Exynos 2500, který se nacházel v modelu Z Flip 7. Jediným dalším významným vylepšením má být podpora 45W kabelového nabíjení.

Předpokládané specifikace Samsungu Galaxy Z Flip 8

  • Vnitřní displej 6,9″ Dynamic AMOLED 2×, 120 Hz
  • Vnější displej 4,1″ Super AMOLED
  • Fotoaparáty 50 Mpx hlavní, 12 Mpx širokoúhlý, 10 Mpx selfie
  • Procesor Exynos 2600
  • Paměť 256 GB/512 GB, 12 GB RAM
  • Baterie 4300 mAh, nabíjení 45 W
  • Hmotnost 180 g
  • Barvy Graphite, Cream, Pink
  • Cena 1 299–1 499 eur, cca 31 500–36 000 korun

Na začátku tohoto týdne Samsung ukázal své nové telefony v upoutávce k filmu Spider-Man: Zbrusu nový den, v níž se objevil skládací telefon, který je k nerozeznání od modelu Galaxy Z Flip 7 a odpovídá designu zobrazenému na uniklých snímcích serveru WinFuture. Ačkoli se design podle všeho příliš nezměnil, údajně bude k dispozici nová barevná varianta v bledě růžové barvě, stejně jako „krémově“ bílá a „grafitově“ černá.



Zařízení od Samsungu v traileru na nový film o Spider-Manovi



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Podle webu WinFuture jsou displeje stejné jako u modelu Z Flip 7, a to 6,9palcový displej Dynamic AMOLED na vnitřní straně a 4,1palcový displej Super AMOLED na vnější straně. Základní kapacita úložiště a velikost paměti RAM jsou údajně také stejné, a to 256 GB, respektive 12 GB. Očekává se, že Samsung oficiálně představí model Z Flip 8 a zbytek své nové řady skládacích telefonů na akci Galaxy Unpacked 22. července.

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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