Bude ještě co představovat? Specifikace Galaxy Z Flip 8 kolují internetem

- Specifikace chystaného véčka od Samsungu nejsou žádným tajemstvím
- Pokud jste u modelu Galaxy Z Flip 8 čekali změnu, nepotěšíme vás
- Oficiální představení je naplánováno už na příští týden
Udržet v dnešní době tajemství je těžší, než kdy předtím. Své by o tom mohly vyprávět velcí technologičtí giganti, kteří by rádi zákazníky překvapili svými nejnovějšími modely až v den oficiální premiéry, nicméně různými kanály se na povrch dostanou informace o plánovaných novinkách povětšinou o poznání dříve. Často tak známe podobu a specifikace chystaných modelů s téměř stoprocentní jistotou i několik dní dopředu. Jinak tomu podle všeho nebude ani v případě chystaných skládaček od Samsungu.
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Mnoho změn letos opravdu nečekejte
Nyní jsme se dozvěděli další novinky týkající se véčka Galaxy Z Flip 8 – ten možná bude těžké odlišit od loňského modelu Galaxy Z Flip 7. Jak poukazuje server 9to5Google, uniklé snímky a specifikace chystaného modelu Galaxy Z Flip 8 jsou téměř identické s aktuálním modelem telefonem od Samsungu.
Podle těchto informací jihokorejský gigant neplánuje vybavit model Z Flip 8 Snapdragonem od Qualcommu, přičemž místo toho bude vybaven Exynosem 2600, nástupcem předchozí generace Exynos 2500, který se nacházel v modelu Z Flip 7. Jediným dalším významným vylepšením má být podpora 45W kabelového nabíjení.
Předpokládané specifikace Samsungu Galaxy Z Flip 8
- Vnitřní displej 6,9″ Dynamic AMOLED 2×, 120 Hz
- Vnější displej 4,1″ Super AMOLED
- Fotoaparáty 50 Mpx hlavní, 12 Mpx širokoúhlý, 10 Mpx selfie
- Procesor Exynos 2600
- Paměť 256 GB/512 GB, 12 GB RAM
- Baterie 4300 mAh, nabíjení 45 W
- Hmotnost 180 g
- Barvy Graphite, Cream, Pink
- Cena 1 299–1 499 eur, cca 31 500–36 000 korun
Na začátku tohoto týdne Samsung ukázal své nové telefony v upoutávce k filmu Spider-Man: Zbrusu nový den, v níž se objevil skládací telefon, který je k nerozeznání od modelu Galaxy Z Flip 7 a odpovídá designu zobrazenému na uniklých snímcích serveru WinFuture. Ačkoli se design podle všeho příliš nezměnil, údajně bude k dispozici nová barevná varianta v bledě růžové barvě, stejně jako „krémově“ bílá a „grafitově“ černá.
Podle webu WinFuture jsou displeje stejné jako u modelu Z Flip 7, a to 6,9palcový displej Dynamic AMOLED na vnitřní straně a 4,1palcový displej Super AMOLED na vnější straně. Základní kapacita úložiště a velikost paměti RAM jsou údajně také stejné, a to 256 GB, respektive 12 GB. Očekává se, že Samsung oficiálně představí model Z Flip 8 a zbytek své nové řady skládacích telefonů na akci Galaxy Unpacked 22. července.