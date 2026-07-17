Galaxy Z Fold 8 se nečekaně objevil v traileru na nového Spider-Mana

- Nový trailer na snímek Spider-Man: Zbrusu nový den ukázal zařízení od Samsungu
- V krátkém videu se jich mihne hned několik, včetně očekávané skládačky Galaxy Z Fold 8
- Premiéra se očekává na akci Galaxy Unpacked už 22. července, kde nebude chybět ani naše redakce
Příznivci ohebných smartphonů už netrpělivě očekávají letní akci Galaxy Unpacked, na které se objeví novinka jménem Galaxy Z Fold 8. Když pomineme klasické úniky, ani samotný Samsung se s chystanou podobou své novinky příliš netají – jeho podobu můžeme vidět také v novém traileru na snímek Spider-Man: Zbrusu nový den. Právě v chystaném snímku o pavoučím muži hrají smartphony od jihokorejského giganta prim a nahradily „domácí“ značku Sony (ta vlastní práva na filmové zpracování Spider-Mana).
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Samsung jako nejlepší parťák Spider-Mana
Video obsahuje několik záběrů, na nichž Spidey vyndává skládací telefon z 3D tiskárny a otevírá ho jako knihu, ale každý záběr je silně zakryt odlesky objektivu. Pravděpodobně se jedná o přepracovaný model Galaxy Z Fold 8, o kterém se říká, že bude mít širší tvar připomínající pas. Video je vytvořeno ve spolupráci Samsungu a marketingového týmu stojícím za snímkem Spider-Man: Zbrusu nový den a obě strany si dávají velký pozor, aby toho neodhalili příliš.
Jak uvádí server 9to5Google, v upoutávce na film Spider-Man se zřejmě objevují také modely Galaxy Watch Ultra 2, Galaxy Z Flip 8 a Galaxy Z Fold 8 Ultra. Všechny jsou zde zobrazeny jasně a bez jakýchkoli filmových odlesků objektivu, ale je těžké je odlišit od současné řady zařízení Samsungu – skládací telefon zobrazený v upoutávce vypadá identicky jako současný model Z Flip 7. Je také možné, že Samsung udělal na zařízeních objevujících se v traileru (a která se následně objeví ve filmu) změny, které se nakonec u finálních smartphonů nepotvrdí.
Podle spekulací také Apple připravuje skládací iPhone s podobným designem, který by se mohl na trhu objevit ještě letos. Očekává se, že Samsung představí širší model Galaxy Z Fold 8 a zbytek své nové řady zařízení na akci Galaxy Unpacked 22. července.