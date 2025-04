Boty kompletně vytvořené na 3D tiskárně míří do prodeje! Adidas Climacool jsou megahitem

Adidas brzy začne prodávat nové boty Climacool, které vytiskla 3D tiskárna

Celosvětový prodej začíná 2. května za cenu 140 dolarů (cca 3 200 korun)

Boty jsou lehké, prodyšné a mají velmi futuristický design

Adidas není v inovacích žádným nováčkem, ale s novým modelem Climacool dokazuje, že mu kuráž rozhodně nechybí. Nejedná se o žádné sci-fi, od 2. května si opravdu budete moci koupit tenisky, které nevznikly tradiční výrobou, ale byly vytvořeny na 3D tiskárně. A to už není jen marketingová fráze, ale realita.

Jak boty vznikly?

Celé Climacool (podrážka, svršek i vnitřní konstrukce) jsou vyrobené metodou 3D tisku. Adidas tady využívá technologie podobné systému CLIP (Continuous Liquid Interface Production), kterou už dříve použil u svých modelů Futurecraft. Výsledek? Boty s neuvěřitelně jemnou mřížkovou strukturou, které se perfektně přizpůsobí vašemu pohybu, a navíc jsou velmi prodyšné.

adidas Introduces the 3D-Printed Climacool pic.twitter.com/kpAD1Va3DB — Modern Notoriety (@ModernNotoriety) April 24, 2025

Jedna věc je inovace, ale Adidas rozhodně nezapomněl ani na to hlavní – pohodlí. Climacool jsou lehoučké, bez švů a jejich mřížková konstrukce má nohám umožnit volně dýchat i během horkých letních dnů. Kdo už někdy měl těžké boty, ve kterých se mu každý den potila noha, jistě mi dá za pravdu. Už před několika měsíci Adidas vybraným youtuberům a influencerům poslal testovací kusy. Zároveň je také získalo několik šťastlivců zapojených do komunity Confirmed. Jak boty vypadají v praxi si můžete prohlédnout z videa níže.

Za revoluční technologií byste možná čekali cenu, která vás posadí na zadek, ale Adidas jde překvapivě přístupnou cestou. Climacool budou stát 140 dolarů, tedy přibližně 3 200 korun. Dostupná budou v aplikaci Adidas Confirmed a v několika vybraných prodejnách v USA (například v New Yorku, Chicagu, Miami nebo Los Angeles). Ještě nebylo potvrzeno, když přesně dorazí do Evropy, ale rozhodně to (také vzhledem k tomu, že firma sídlí v bavorském Herzogenaurach) vypadá slibně.

Adidas už v minulosti experimentoval s 3D tištěnými podrážkami, například u řady Futurecraft 4D. Ale s Climacool zašel ještě dál. Boty ale v tomto případě nejsou jen technologickým experimentem, ale plnohodnotným produktem připraveným pro běžné nošení. Boty vytištěné pomocí 3D tisku měl v nabídce i Nike, konkrétně šlo o model Air Max 1000, nicméně vytištěný byl pouze limitovaný počet kusů.

Autor článku David Dohnal Fanoušek technologií a fotbalu, který ve volném čase rád chodí aktivně cvičit. Mým idolem je Dwayne Johnson.