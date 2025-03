Blíží se velký konkurent The Sims. InZoi využívá revoluční technologie od Nvidie

inZOI, moderní konkurent The Sims, vychází 28. března 2025 s AI postavami Smart Zoi poháněnými technologií Ace od Nvidie

Postavy Smart Zoi jednají zcela autonomně, rozhodují se na základě svých životních cílů a okolního prostředí

inZOI běží na Unreal Engine 5 a mělo by nabídnout široké možnosti přizpůsobení a dynamický virtuální svět formovaný volbami hráčů

inZOI, podle vydavatele Kraftonu (PUBG) jedna z nejwishlistovanějších her na Steamu, vychází už 28. března 2025, ale hlavně přináší velice zajímavou novinku Smart Zoi – AI poháněné postavy, které zásadně mění herní zážitek. Díky technologii Ace od Nvidie budou mít Smart Zoi tzv. Co-Playable Characters (CPC), kteří se autonomně pohybují herním světem, reagují na okolní prostředí a sledují své vlastní životní cíle.

The Sims pro pokročilé

Na Unreal Engine 5 postavené inZOI by mělo hráčům umožnit přizpůsobit každý aspekt jejich světa, od vzhledu postav až po celkové uspořádání města. Intuitivní nástroje pro tvorbu by pak měly umožnit navrhovat domy, formovat komunity a ovlivňovat životy AI obyvatel v dynamicky se vyvíjejícím městě.

Nejzajímavější na tom všem jsou ale ona CPC poháněná zmíněnou technologií Ace. Nedávná prezentace totiž ukázala rozdíl mezi chováním postav před a po implementaci jazykového modelu, přičemž technologie od Nvidie výrazně zlepšila realističnost a reaktivitu herních NPC. Systém Smart Zoi zajišťuje, že NPC jednají a reagují na základě reálných faktorů, což vytváří nepředvídatelné sociální interakce a přirozené herní situace. Což je přesně to, co v hře typu The Sims chcete mít.

Technologie především

Nvidia poprvé představila Ace už v roce 2023. Jde o sadu AI technologií navržená pro vytvoření dynamických a inteligentních herních postav. ACE se rozšiřuje nad rámec konverzačních NPC a umožňuje AI postavám vnímat, plánovat a jednat podobně jako skuteční hráči. Díky integraci malých jazykových modelů (SLM) od NVIDIA a multimodální AI mohou takové digitální postavy dělat rozhodnutí v reálném čase, přizpůsobovat se prostředí a v kontextu „simulace života“ tak nejspíš dost realisticky zlepšovat celkový zážitek ze hry.

Nejde přitom jen o inZOI. AI postavy poháněné technologií Ace jsou k nalezení, nebo se chystají do her jako PUBG, Naraka: Bladepoint Mobile, nebo třeba MIR5. Pokud se technologie Ace uchytí a stane se z ní standard, mohla by dost výrazně oživit většinu her a to nejen těch velkých s gigantickými otevřenými světy.

Má inZOI šanci?

Jak je hráčům jistě dobře známo, simulacím „života“ dlouhodobě dominuje The Sims. Prakticky všichni ostatní rádoby konkurenti si na tom vylámali zuby a žádná opravdu pořádná alternativa k simíkům se nikdy nijak výrazně neetablovala. inZOI se to podařit může hlavně díky modernímu pojetí a působivým technologiím, ale třeba také proto, že The Sims už poměrně dlouho stagnují.

EA sice další díl, zatím známý pouze pod kódovým označením Project Rene oznámila, ale jestli půjde opravdu o plnohodnotné The Sims 5, nebo něco trošku jiného, se teprve uvidí. Vydání je ale, na rozdíl od blížícího se inZOI v nedohlednu a za připomenutí stojí, že The Sims 4 jsou staré už více než dekádu. Byť se o ně EA pochopitelně pečlivě stará a hra dostala hromadu velkých i malých přídavků. Jak a jestli vůbec s tím zamává inZOI se uvidí už brzy.