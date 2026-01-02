Blackberry v moderním hávu? Clicks Communicator plní sen fanouškům klávesnic

- Líbí se vám klávesnice Clicks? Nyní společnost představila rovnou celý smartphone
- Jeho ambice je být dobrým pracovním nástrojem a druhým zařízením ve vaší kapse
- Cena pro první zájemce začíná v přepočtu na deseti tisících korunách bez daně
Dnes je už prakticky nemyslitelné, že by některý z velkých výrobců chytrých telefonů uvedl na trh zařízení, které by disponovalo fyzickou klávesnicí. Zatímco v minulosti se jednalo o neklamné poznávací znamení chytrých telefonů, s příchodem iPhonu se celá situace radikálně změnila a některé výrobce, v čele s kanadským Blackberry, to stálo cenou pozici na trhu.
Nejeden náruživý uživatel (a taky nostalgik) ale stále touží mít v ruce pořádnou fyzickou klávesnici, přičemž toto přání zhmotnila společnost Clicks, za kterou stojí i některé známé osobnosti technologické žurnalistiky. Nyní firma představila nejen novou generaci své klávesnice, ale rovnou i vlastní smartphone.
Jako kdyby Blackberry vyrábělo klasická zařízení ještě dnes
Ještě před začátkem největšího veletrhu spotřební elektroniky na světě CES ukázala společnost Clicks dvě novinky. Ačkoli je nová klávesnice za 80 dolarů (přibližně 2 tisíce korun s daní), která disponuje baterií s kapacitou 2150 mAh s Qi2 a MagSafe konektivitou a možností ovládat nejen chytré telefony, ale i tablety či televize zajímavá sama o sobě, přeci jen mnohem větší pozornost vzbudil smartphone s názvem Communicator.
Hned na první pohled je jasné, že tvůrci se inspirovali u Blackberry, což ale vůbec není na škodu. I když by se mohlo zdát, že přijít na saturovaný trh s novým telefonem, notabene s fyzickou klávesnicí, je ortel smrti, Clicks to mají promyšlené – jejich Communicator totiž nemá ambice nahradit váš smartphone, ale být jeho doplňkem, obzvláště pro lidi, kteří například kvůli práci s sebou nosí dvě zařízení.
Jinými slovy váš smartphone s iOS/Androidem si můžete nechat na zábavu, zatímco po Communicatoru byste měli sáhnout pokaždé, když potřebujete zařídit pracovní věci, ať už skrze komunikační aplikace či e-maily. Aby vás nic od práce nerozptylovalo, spojili se v Clicks s vývojáři Niagara Launcheru, skrze který vám dají přístup jen k vybraným aplikacím, jako jsou Gmail. Telegram, WhatsApp či Slack.
V dnešní době již netypickou funkcí telefonu je Signal Light, svítící tlačítko na boku zařízení, které lze přizpůsobit různými barvami a světelnými vzory, aby signalizovalo, kdy jste obdrželi zprávy od určitých osob, skupin nebo aplikací. Například můžete nastavit, aby zprávy od VIP osob svítily fialově, zatímco chaty z WhatsApp budou zelené.
Toto tlačítko, známé jako Prompt Key, můžete stisknout, když se nacházíte v textovém poli, a diktovat zprávy, nebo v opačném případě pořídit rychlou hlasovou poznámku. Společnost naznačuje možnost integrace aplikací AI s tímto tlačítkem – jako jsou poznámkové bloky, hlasové nahrávky nebo AI agenti – ale nic takového zatím není k dispozici.
Samozřejmostí je ergonomická klávesnice, která je rovněž dotyková, což uživatelům umožňuje procházet zprávy, seznamy a webové stránky bez nutnosti používat dotykovou obrazovku. Zařízení nechybí ani 3,5mm konektor pro sluchátka, fyzický slot pro SIM kartu (nechybí ani možnost využívat eSIM), rozšiřitelné 256GB úložiště skrze microSD karty (až o 2 TB) a fyzický přepínač pro zapnutí nebo vypnutí režimu letadlo.
Opomenout nemůžeme ani příznivou hmotnost 170 gramů, křemíko-uhlíkovou baterii s kapacitou 4000 mAh, NFC s podporou Google Pay, Bletooth 5,4 Wi-FI 6, nabíjení skrze USB-C či bezdrátově či hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a stabilizací obrazu + přední 24Mpx selfie kamera. Operační systém je Android 16 s příslibem 5 let bezpečnostních aktualizací.
Bude o Clicks Communicator zájem?
Zajímavostí je, že zadní kryt lze sejmout, takže můžete změnit styl zařízení výměnou za jinou barvu. Telefon je k dispozici v barvách Smoke, Clover (tmavě zelená) a Onyx. Pokud jde o cenu, tak Clicks Communicator bude k dispozici za cenu 399 dolarů (cca 10 tisíc korun) pro zákazníky, kteří si jej předobjednají a do 27. února složí zálohu ve výši 199 dolarů (cca 5 tisíc korun bez započítané daně).
Zákazníci, kteří zaplatí celou předobjednávkovou cenu 399 dolarů předem, obdrží dva další zadní kryty. Poté bude smartphone v prodeji za 499 dolarů, tedy přibližně 12 500 korun. Telefon by měl dorazit k prvním zákazníkům někdy v průběhu letošního roku.