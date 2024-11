Black Friday u Sonosu! Při nákupu reproduktorů i soundbarů ušetříte tisíce korun

Sonos nabízí v rámci aktuálně probíhající akce Black Friday velmi zajímavé ceny na vybrané produkty

V akci je teď řada produktů s dvacetiprocentní slevou

Akce trvá až do 2. prosince

Kvalitní reproduktory a chytré technologie dlouhou dobu nešly ruku v ruce. Celou situaci změnila až americká společnost Sonos, která představila vlastní platformu pro bezdrátové reproduktory, jenž byla nejen funkční, ale také snadná na obsluhu. K tomu navíc zákazníkům poskytla velmi kvalitní zvuk, díky čemuž si získala takřka kultovní status. Mělo to jen jeden háček – produkty od Sonosu nepatří mezi nejlevnější. Naštěstí díky akcím, jako je Black Friday, lze při pořízení těchto kvalitních reproduktorů něco málo ušetřit. Po čem se vyplatí dívat se tento Černý pátek?

Soundbar je k televizi nutnost

Sonos v letošním roce nabídne slevy na celou řadu zajímavých produktů v rámci svého portfolia, ať už se jedná o nejdražší reproduktory, soundbary či dokonce sluchátka. Minimální výše slevy oproti běžné ceně je přitom 20 procent, což už vaše peněženka a domácí rozpočet rozhodně pozná. Jenže kde začít?

Proč ne u toho aktuálně nejlevnějšího produktu v rámci aktuálních slev, kterým je soundbar Sonos Ray. Zatímco běžně tento kousek můžete mít pod televizí za cenu 7 890 Kč, v rámci Black Friday ho pořídíte za sympatických 4 790 Kč, což je velmi zajímavá sleva. Sonos Ray 5.1 má 4 digitální zesilovače třídy D, 2 centrální tweetery, 2 vysoce kvalitní středobasové měniče, které dohromady spojuje s nadčasovým designem v černé či bílé barvě. Tohle vám pod televizí ostudu rozhodně neudělá.

Jestli máte v plánu pořizovat něco trochu lepšího, oko by vám mělo spočinout na soundbaru Sonos Beam (recenze), který je normálně v prodeji za cenu 12 490 Kč, avšak aktuálně jej koupíte za 9 490 Kč. Soundbar má pět vysoce výkonných reproduktorů (4 basové + 1 výškový) a pět digitálních zesilovačů třídy D a samozřejmostí je také podpora Dolby Atmos, takže o špičkový zvuk při sledování filmů a seriálů budete mít postaráno.

Je libo to úplně nejlepší? Pak je vašim favoritem rozhodně Sonos Arc (recenze). Ten je mimo slevovou akci v prodeji za 24 990 Kč, avšak nyní jej zakoupíte za 19 990 Kč, což stojí za zvážení. Soundbar v sobě ukrývá celkem jedenáct výkonných reproduktorů, přičemž dva z nich směřují zvuk nahoru, díky čehož je docíleno 3D zvuku. Věrný 3D zvuk, který vás doslova vtáhne do děje, využívá technologie jako Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a Dolby Digital, které se postarají o prvotřídní kvalitu zvuku.

Rozšiřte svou domácí reprosoustavu

Pokud už nějaký základ máte a rádi byste jej rozšířili o nějaký další kousek v rámci domácího kina, vašemu hledáčku by neměl uniknout reproduktor Sonos Era 100 (recenze). Ten je běžně v prodeji za 6 990 Kč, přičemž aktuálně jej pořídíte za 5 490 Kč. Tento malý reproduktor vybavený zcela novým hardwarem a softwarem s akustikou a designem nové generace pro detailní stereofonní zvuk s hlubokými basy. Konstrukce reproduktoru zahrnuje dva nakloněné tweetery, které vysílají ostré vysoké frekvence doleva i doprava, čímž zajišťují skutečný stereo zážitek.

Dalším zajímavým rozšířením pro vaši domácnost je reproduktor Sonos Era 300, který namísto standardních 12 490 Kč zakoupíte za 9 990 Kč. Ač je bezdrátový reproduktor Sonos Era 300 poměrně kompaktní, tak nabízí šest výkonných měničů, které směřují zvuk všemi směry – doleva, doprava, vpřed a nahoru. Poskytuje také zvukové podání ve spolupráci s technologií Dolby Atmos, takže o kvalitu zvuku nemusíte mít obavy.

Možná vaše domácí kino potřebuje trochu posílit basovou složku – pak je tady pro vás Sonos Sub Mini (recenze), který se z původní ceny 12 490 Kč dočkal slevy na 9 990 Kč. Sonos Sub Mini disponuje duálními basovými měniči, které proti sobě a tvoří efekt odečítající se síly eliminující zkreslení. Tato akusticky uzavřená ozvučnice vytváří kvalitní a plný zvuk, díky kterému je zkreslení minulostí.

Chcete ještě o něco lepší basovou složku? Sonos Sub (recenze) je volba pro vás, obzvláště když je z běžné ceny 22 900 Kč zlevněný v rámci Black Friday na cenu 17 490 Kč. Dva měniče uvnitř subwooferu Sonos Sub třetí generace disponují vzájemným rušením sil, díky čemuž dochází k eliminaci vibrací a chřestění. Tento subwoofer od Sonos tak zprostředkuje opravdu výrazné a hutné basy bez jakéhokoli zkreslení.

Kvalitní zvuk nejen na cesty

Někdy je fajn vzít si trochu té hudby na cesty, třeba na dovolenou, nebo na chatu. K tomu se hodí přenosný reproduktor Sonos Roam 2 (recenze), který je standardně k dispozici za 4 990 Kč, avšak momentálně jej koupíte za příjemnějších 3 990 Kč. Reproduktor má již integrovaný zesilovač, a tak přehrajete hudbu jednoduše přímo ze zdroje. Spojení zajistí moderní technologie Bluetooth a Wi-Fi, samozřejmostí je výdrž na jedno nabití až 10 hodin a nechybí ani certifikace zajišťující odolnost proti vodě a prachu IP67.

Jestli jste ale přeci jen o trochu náročnější na kvalitu hudby, pak raději mrkněte na Sonos Move 2 (recenze), který je namísto ceny 12 490 Kč aktuálně zlevněn na 9 990 Kč. Pečlivě vyladěný woofer generuje čisté, hluboké a rezonující basy a přebudovaná akustická architektura se dvěma výškovými reproduktory vytváří prostorový stereofonní zvuk. Výdrž je v případě Move 2 až 24 hodin a stupeň krytí IP56 ochrání reproduktor před vlhkostí, prachem i náhodnými nárazy.

Pro trochu komornější poslech se vyplatí sáhnout po sluchátkách, jako jsou třeba Sonos Ace (recenze). Ty jsou poměrně čerstvou novinkou, které v rámci Black Friday nepořídíte za běžnou cenu 12 490 Kč, ale za příjemnějších 9 990 Kč. Sluchátka se pyšní například 40mm dynamickými měniči, intuitivním ovládáním, sympatickým designem, Bluetooth 5.4, aktivním potlačením hluku či až 30hodinovou výdrží na jedno nabití.

Pokud se stále ještě nemůžete rozhodnout, které reproduktory či sluchátka od Sonosu vám budou říkat pane (nebo paní), máte poměrně dostatek času na výběr. Na rozdíl od různých jednodenních akcí nabízí Sonos velkorysé slevy až do 2. prosince.