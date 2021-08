Bitcoinový studentský experiment v USA: někteří královsky zbohatli, jiní utráceli za sushi

Bitcoin je dnes již etablovaná virtuální měna. V roce 2014 tomu tak nicméně nebylo a kryptoměny byly stále považovány za módní výstřelek a bublinu, která rychle splaskne. Právě v tomto čase se rozhodl Jeremy Rubin, student druhého ročníku na prestižní univerzitě MIT, udělat jeden malý pokus. Každému studentovi dal bitcoiny v hodnotě 100 dolarů (při zohlednění inflace cca 2 500 korun) zcela zdarma. Zajímalo ho totiž, jak s nimi naloží.

V té době se hodnota bitcoinu pohybovala okolo 336 dolarů (cca 8 000 korun) a nikdo mu příliš nevěřil. Poté, co na svůj projekt sehnal půl milionu dolarů (cca 12 milionů korun) od štědrých absolventů a nadšenců do kryptoměn, se k jeho projektu přidalo rovných 3 108 studentů MIT.

Výzkumní pracovníci, kteří celý projekt sledovali, došli k zajímavým závěrům. 1 z 10 studentů zapojených do projektu se svých bitcoinů zbavil v prvních dvou týdnech, přičemž v roce 2017, kdy výzkumníci přestali se sledováním, své bitcoiny již neměl 1 ze 4 účastníků.

Sushi za desetitisíce korun

Mnoho studentů pochopitelně zpětně lituje, že své bitcoiny utratili, nejčastěji za japonskou delikatesu sushi. V blízkém okolí univerzity se totiž nacházela jedna restaurace, kde přijímali bitcoiny. „Jedna z nejlepších a zároveň nejhorších věcí na MIT byla restaurace Thelonious Monkfish. Utratil jsem v ní spoustu svých bitcoinů,“ sypal si popel na hlavu bývalý student Van Phu. Sam Trabucco na tom byl s utrácením za syrové ryby podobně: „Jednalo se o jedinou restauraci v Cambridge (v americkém státě Massachusetts, pozn. red.), která přijímala bitcoiny.“

Zpětně hodnotí pokus také jeden z výzkumných pracovníků celého projektu, Christian Catalini. „V té době byl bitcoin z uživatelského pohledu vcelku nepřívětivý projekt, dokonce i v prostředí, jakým je MIT. Překvapilo nás, jak složité bylo uplatnit v praxi bitcoin,“ řekl Catalini.

Právě obtížné utracení bitcoinů pomohlo spoustě studentů k poměrně slušnému jmění. „Bylo fascinující sledovat, jak rychle studenti MIT přišli na celý smysl držení bitcoinu. Valná většina účastníků experimentu s kryptoměnou počítala jako s investicí. Je to obdivuhodné obzvláště v kontextu toho, že v roce 2014 nebylo jasné, zda bude mít bitcoin v budoucnu nějakou hodnotu,“ dodal Catalini.

V některých případech se vyplatí počkat

Kdyby všichni studenti na bitcoiny až do dnešních dní nesáhli, jejich společné jmění by činilo 44,1 milionů dolarů (cca 950 milionů korun), přičemž každý by měl zhruba 14 190 dolarů (cca 306 tisíc korun). Jak už to tak v životě bývá, ne každý má na investiční příležitosti správné oko.