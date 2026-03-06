TOPlist

Bill Gates slibuje revoluci v jaderné energii, v USA buduje přelomový reaktor

Michael Chrobok
Michael Chrobok 6. 3. 9:05
Jaderná elektrárna (ilustrační obrázek)
  • Miliardář a filantrop Bill Gates chce vybudovat komerční jadernou elektrárnu ve Wyomingu
  • Tu má pohánět menší a účinnější reaktor, který je ale v případě nutnosti schopen vysokého navýšení výkonu
  • Hotovo by mělo být do roku 2030

Billa Gatese zná většina světa především jako spoluzakladatele Microsoftu, jeho dlouholetého generálního ředitele a také jako jednoho z nejbohatších lidí na této planetě, po dlouhý čas dokonce toho vůbec nejbohatšího. Své velké jmění si nicméně neužívá životem v luxusu, ale naopak se věnuje charitativním projektům prostřednictvím nadace Gates Foundation, kterou založil se svou bývalou ženou Melindou. Kromě zlepšování života v chudších částech světa se Gates věnuje i otázkám energetické soběstačnosti.

Převratný jaderný reaktor vzniká v USA

Startup TerraPower zabývající se jadernou energií, který založil Bill Gates, získal od Jaderné regulační komise povolení k výstavbě reaktoru nové generace ve Wyomingu. Podle tiskové zprávy se jedná o první pokročilou jadernou elektrárnu komerčního rozsahu, která kdy získala federální povolení, a bude to první komerční reaktor postavený v USA za takřka dekádu. Dříve se TerraPower snažila vyrobit jaderný reaktor fungující na vyhořelé jaderné palivo ve spolupráci s Čínou, nicméně tento projekt byl v roce 2018 ukončen.

Stavba elektrárny ve Wyomingu by měla být dokončena do roku 2030. TerraPower je jednou z několika společností, které se předhánějí ve výstavbě menších a účinnějších reaktorů, aby posílily elektrické sítě, které jsou pod tlakem datových center umělé inteligence. V rozhovoru pro The Verge z roku 2024 Bill Gates uvedl, že také věří, že jaderná energie může pomoci vyřešit klimatickou krizi díky konstrukci, která minimalizuje problémy „z hlediska bezpečnosti, spotřeby paliva nebo nakládání s odpady“.



temelin



Nepřehlédněte

Jak vypadá jaderná elektrárna Temelín uvnitř? Prozkoumejte její útroby z pohodlí domova

Na rozdíl od konvenčních vodou chlazených jaderných elektráren využívá 345 megawattový design Natrium startupu TerraPower kapalný sodík, který snižuje náklady na stínění a umožňuje provoz při nižším tlaku. Elektrárna TerraPower je také vybavena jedinečným systémem skladování energie na bázi roztavené soli, který umožňuje snadno zvýšit výkon na 500 megawattů v případě náhlého nárůstu poptávky.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Kapitoly článku