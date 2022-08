Jak vypadá jaderná elektrárna Temelín uvnitř? Prozkoumejte její útroby z pohodlí domova

Jaderná elektrárna Temelín patří k nejpřísněji hlídaným areálům v České republice. K jadernému reaktoru se nepodívá nikdo bez nejvyšší bezpečnostní prověrky. Díky virtuální realitě si teď však nitro elektrárny může zblízka prohlédnout každý, a to díky platformě Oculus TV a nové aplikaci s názvem ReakTour: The Nuclear Power Plant Experience.

„Jen za první tři měsíce provozu vidělo ReakTour téměř šest a půl tisíce diváků. Ohlasy jsou jednoznačně pozitivní. Návštěvníci jsou nadšení a často jsou překvapení samotným zážitkem i tím, jak to opravdu vypadá uvnitř ‚jaderky‘, i jak rozsáhlý areál je. Někteří v průběhu prohlídky doslova křičí nadšením. Často se stane, že si prohlídku chtějí zopakovat ještě jednou,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí Infocenter Skupiny ČEZ. „Po cizojazyčné verzi byla stále se zvyšující poptávka ze strany zahraničních návštěv v elektrárně i návštěvníků-cizinců, kteří dostali na prohlídku tip jako na speciální zážitek,“ doplňuje.

Kouzlo virtuální reality spočívá v její schopnosti přenést diváka do míst, která ve skutečnosti neexistují, nebo existují, ale nachází se v nich něco tak střeženého a nedozírně důležitého, že je do nich běžnému smrtelníkovi vstup zakázán. Do druhé kategorie spadá kromě Oblasti 51 a tajných vatikánských archivů také jaderná elektrárna Temelín, jež je největším zdrojem elektrické energie na našem území.

Aplikace z dílny pražského studia Brainz Immersive bere diváky za dvojitý plot a rámové detektory areálu až do kontrolovaného pásma, k srdci jaderné elektrárny. Tam se divák může vznést nad reaktor a nechat si vysvětlit taje nukleárního štěpení. Průvodce virtuální prohlídky srozumitelně vykládá, jak a kde se bere jaderné palivo či co se s ním v elektrárně děje, popisuje cestu zájemců o práci v blokové dozorně a vezme diváky na průlet chladící věží.

Komentovaná virtuální prohlídka, vhodná pro diváky všech generací, byla od léta 2021 uvedena v českém jazyce, a to jen pro návštěvníky Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín. Nyní je v anglicky mluvené verzi dostupná celému světu.