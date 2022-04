Banka ruských oligarchů pod palbou: Anonymous získali 800 GB citlivých dat

Hackerské hnutí Anonymous svou válku proti Ruské federaci myslí vážně a se svými útoky v dohledné době nehodlá přestat, což ostatně potvrdili také skrze své oficiální kanály. Nyní si mohou hackeři připsat na svůj účet další úspěch – skupině Network Battalion 65′, která spolupracuje s Anonymous, se podařilo hacknout ruskou banku JSC Bank PSCB, kterou podle tvrzení této skupiny primárně využívají tamní oligarchové.

The @xxNB65 hacking team, which subscribes to Anonymous securities, hacked the Russian bank JSC Bank PSCB. that the oligarchs use. #OpRussia #Anonymous pic.twitter.com/ZQUhtsclFP

Network Battalion 65′ se podařilo získat nejen data o velikosti přibližně 800 GB, ale také smazat kompletně všechny zálohy. Skupina už na Twitteru prohlásila, že plánuje všechny tyto údaje postupně zveřejňovat. Dle tvrzení Network Battalion 65′ nebylo až tak obtížné získat k citlivým údajům ruské banky přístup – někteří zaměstnanci podle všeho nebyli příliš důslední v ochraně svých přihlašovacích údajů, které měly uložené v prohlížeči Chrome.

For those wanting more evidence just stay cool and wait a few days.

We'll be dumping ~800GB

But to be honest, the NB65 crew is going to enjoy a few cold beers and revel at the thought of how many Russian IR folks and government officials are going to have a bad day. #Ukraine

— NB65 (@xxNB65) April 18, 2022