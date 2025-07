Avatar 3 v prvním traileru láká na krásy Pandory a varuje před ohnivým nebezpečím

Společnost Disney zveřejnila první trailer k očekávanému snímku Avatar: Fire and Ash

Ani v případě třetího dílu nechybí u kormidla slavný režisér James Cameron

Avatar 3 vstupuje do kin 19. prosince 2025, přibližně tři roky od premiéry druhého dílu

První dva díly filmové ságy Avatar od sebe dělí dlouhých 13 let. Na třetí film s podtitulem Fire and Ash ale fanoušci tak dlouho čekat nebudou – Avatar 3 vstoupí do kin už 19. prosince 2025, tedy zhruba po třech letech od vydání dvojky. Do premiéry nového velkofilmu slavného režiséra Jamese Camerona zbývá už jen několik měsíců, takže přišel správný čas na první upoutávku.

Pastva pro oči

Stejně jako se ve druhém Avatarovi s podtitulem The Way of Water (2022) poprvé objevil vodní kmen Metkayina, i ve trojce na diváky čeká nová skupina azurově zbarvených bytostí, které si říkají Ash People. „Tentokrát uvidíte mnohem větší část Pandory než kdy dříve,“ uvedl Cameron na adresu třetího dílu na loňském veletrhu D23 Expo 2024. „Čeká vás šílené dobrodružství i pastva pro oči, ale také pořádně silné emoce,“ doplnil Cameron během prezentace.

Úvodní trailer ukazuje spojenectví mezi rodinou hlavního hrdiny Jakea Sullyho a zmíněným vodním kmenem Metkayina, které je nezbytné v boji proti neúnavným bojovníkům pod vedením vůdkyně Varang z klanu Mangkwan – ta pro změnu spojila síly s lidskou organizací RDA pod vedeném Milese Quaritche. Z upoutávky vyplývá, že Varang dokáže ovládat oheň, jehož plameny pohltí části lesa na Pandoře.

Hvězdné obsazení

Kromě špičkového audiovizuálního ztvárnění bude chtít Avatar 3 nalákat diváky na hvězdné obsazení. Z předchozích dílů se vrací Sam Worthington (jako Jake Sully), Zoe Saladana (jako Neytiri), Sigourney Weaver (jako doktorka Grace Augustine), Kate Winslet (jako Ronal) či Stephen Lang (v roli záporáka Quaritche. Už tak početný ansámbl doplní ještě britský herec David Thewlis známý svou rolí profesora Lupina ve filmové adaptaci Harryho Pottera a malajská herečka Michelle Yeoh, držitelka Oscara za nejlepší výkon herečky v hlavní roli ve svérázném sci-fi Všechno, všude, najednou.

The Way of Water a Fire and Ash byly původně koncipovány jako jeden film, ale Cameron je nakonec kvůli bobtnajícímu scénáři rozdělil na dva samostatné filmy.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.