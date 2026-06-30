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Aramidová vlákna i tučňák Pingu. Toto jsou oficiální kryty pro letošní skládačky od Samsungu

Jakub Karásek
Jakub Karásek 30. 6. 13:30
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Galaxy Z Fold 8 a Z Fold 8 Ultra

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  • Už za měsíc Samsung představí novou generaci ohebných smartphonů
  • Letos se dočkáme tří různých modelů – Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra a Z Flip 8
  • Podívejte se, jaké Samsung chystá pro tyto telefony kryty

Samsung už zanedlouho vyloží na stůl letošní generaci svých ohebných smartphonů. Stejně jako loni se dočkáme tří modelů, letos ale v jiném složení – namísto nástupce „levného“ véčka Galaxy Z Flip 7 FE se dočkáme zbrusu nového Z Foldu 8 s širším a nižším tělem. Jak budou letošní novinky od Samsungu vypadat, prozrazuje únik oficiálních krytů a pouzder.

Galaxy Z Fold 8 Ultra: obaly ze silikonu i aramidových vláken

Začněme nejprve u modelu Galaxy Z Fold 8 Ultra, který bude řadovým nástupcem loňského Z Fold 7 a bude u Samsungu tvořit vrchol letošní skládací nabídky. Tento telefon se po designové stránce nebude od svého předchůdce nijak výrazně lišit, stále se bude jednat o úzký a vysoký smartphone, který ve svých útrobách ukrývá velký, přibližně čtvercový displej.

Samsung chystá pro Galaxy Z Fold 8 Ultra spoustu krytů – ochuzeni nebudeme o klasické silikonové a plastové obaly, letošní novinkou budou v nabídce i kryty z aramidových vláken. Tato pouzdra budou zároveň disponovat praktickým výklopným stojánkem, což se může hodit při hraní her nebo konzumaci multimédií.

Galaxy Z Fold 8 Ultra rovněž dostane několik krytů s integrovaným magnetickým kroužkem pro přesnější a spolehlivější bezdrátové nabíjení.

Galaxy Z Fold 8: tučňák Pingu na zádech

Širší Galaxy Z Fold 8 dostane podobnou nabídku pouzder jako jeho vyšší sourozenec, nicméně dojde i na speciální transparentní kryty s animovanými motivy Kakao Friends, Esther Bunny, anebo tučňák Pingu.

Galaxy Z Flip 8: s magnetem nebo závěsným kroužkem

Podobně veselé kryty dostane i véčko Galaxy Z Flip 8, opět se bude jednat o návrhy od tvůrců Esther Kim, Joker nebo Kakao Corp. Kromě toho Samsung pro letošní Flip plánuje pouzdra s magnetickým kroužkem, popř. výklopným kroužkem, díky kterému půjde telefon zavěsit např. na kabelku. Na rozdíl od knížkových skládaček Samsung nepočítá s kryty z aramidových vláken.

Letošní skládačky od Samsungu by měly být představeny někdy na konci července společně s novou generací hodinek Galaxy Watch.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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