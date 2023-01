Apple přemýšlí o revolučním stylusu. Má umět nasávat barvy z okolí

I obyčejný stylus může nabídnout neobyčejné funkce

Jednu z nich ukazuje patentová přihláška Applu

Tablety iPad a dotyková pera Apple Pencil jsou nerozlučnými kamarády, zvláště pro kreativce se jedná téměř o povinnou výbavu do terénu. Poslední generace jablečné tužky přišla na trh v roce 2018, takže není divu, že se začíná šuškat o následujícím modelu.

I když by se dalo říci, že se na digitálním peru nedá nic nového vymyslet, patent podaný Applem v červnu roku 2020 nás přesvědčuje o opaku. Podle obrázků a popisu v patentové přihlášce má zvažovaný stylus u svého hrotu obsahovat světelný emitor a světelný senzor. S jejich pomocí pak má být schopen načítat barvu i texturu reálných povrchů a tu následně převádět do digitální podoby. Teoreticky by tak bylo možné například „nasát“ barvu malby na zdi a poté stejnou barvou kreslit na iPadu.

Od podání patentové přihlášky uplynuly víc než dva roky, avšak příchod této nové funkce stále nemůžeme potvrdit, ani vyvrátit. Není to totiž poprvé, co si v Cupertinu nechali patentovat některé zvažované novinky pro Apple Pencil – v minulosti jsme například viděli patent na vyměnitelné hroty s různými tvary, nebo na pero s otočným tlačítkem v horní části.

Na případné změny si tak budeme muset počkat až do reálného představení, možná už letos na jaře společně s novými iPady Pro.