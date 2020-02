Apple letos chystá nálož novinek. Máme pro vás velký přehled těch nejzajímavějších

Hardwarové a softwarové produkty Applu jsou každý rok v technologickém světě jedny z nejočekávanějších a nejinak tomu má být i letos. My jsem si pro vás v této souvislosti připravili souhrn letošních předpokládaných novinek. Pro mnoho fanoušků bude hlavní událostí představení nové generace iPhonů, Apple toho ale podle neoficiálních informací chystá mnohem více, např. i nová špičková sluchátka, bezdrátovou nabíjecí podložku nebo vlastní procesor pro nový MacBook Pro. Pojďme se tedy na to všechno – pěkně popořadě – podívat.

Začátek roku ve znamení nového iPhone

Začátkem roku by měl Apple na scénu uvést nástupce kompaktního iPhonu SE z roku 2016 s neoficiálním názvem iPhone SE 2, iPhone 9 a nebo nejnověji jen iPhone. Telefon prý do vínku dostane úhlopříčku 4,7 palců, čip A13, který pohání iPhony 11, 3 GB operační paměti, design podobný iPhonu 8, hardwarový Home button s funkcí Touch ID a jeden zadní fotoaparát. Konkrétně by měl být na trh uveden koncem března, být dostupný ve stříbrné, šedé a červené barvě a stát 399 dolarů.

V přípravě je také vylepšený MacBook Pro

Apple by měl také pracovat na nové verzi laptopu MacBook Pro, který prý bude mít úhlopříčku 13 palců, procesor Intel Core i7-1068NG7, až 32 GB RAM, disk s kapacitou 2 TB a neměl by mít mnohými proklínanou klávesnici s motýlkovým mechanismem. Jeho uvedení na trh se očekává v první polovině roku.

Dočkáme se také MacBooku Air

„Refreshem“ by měl projít i další laptop – MacBook Air, který by podle neoficiálních zpráv mohl být vybaven jako první novým vlastním procesorem Applu s architekturou ARM (dosud společnost používala čipy Intelu) a klávesnicí s novým nůžkovým mechanismem, vycházejícím z designu klávesnice Magic Keyboard (dodávané s počítačem iMac) a posledních mobilních Maců, která by měla nahradit zmíněný problematický motýlkový mechanismus. Po designové stránce se nepředpokládají žádné změny. Stejně jako nová verze MacBooku Pro by vylepšený MacBook Air mohl dorazit v první polovině roku.

iPad Pro a další příslušenství

Apple prý na první polovinu roku též připravuje malou bezdrátovou nabíjecí podložku, o které v tuto chvíli není známo více informací. Není tedy jasné, jestli se jedná o zmenšenou verzi loni překvapivě zrušené podložky AirPower, nebo něco jiného. Vzhledem k tomu, že by měla být velikostí menší, není pravděpodobné, že by uměla jako AirPower nabíjet více zařízení najednou.

Posledním novinkou, kterou by společnost v tomto období měla představit, je nový iPad Pro, který podle dostupných spekulací bude vybaven čipsetem A14X, vylepšeným systémem pro rozpoznávání tváře Face ID, trojitým fotoaparátem a senzorem ToF (Time-of-Flight), jenž prý tabletu umožní snímat 3D modely a poté je upravovat pomocí dotykového pera Apple Pencil.

Nové verze operačních systémů

V polovině roku Apple obvykle uvádí na scénu softwarové novinky, a to v rámci své vývojářské konference Worldwide Developers Conference. Podle všeho tomu tak bude i letos, kdy by zde měl představit otevřenou betaverzi operačních systémů iOS 14 a iPadOS 14. V souvislosti s novým iOS se hovoří o podpoře 5G sítě, rozšířené podpoře AR nebo možnosti používat hudební streamovací služby třetích stran jako Spotify ke streamování hudby na chytrém reproduktoru HomePod se Siri (v tuto chvíli je možné streamovat obsah ze Spotify na HomePodu jen pomocí funkce AirPlay.

Kromě toho by na konferenci měl být odhalen systém watchOS 7, který údajně přinese funkci sledování spánku (a nebude prý požadovat žádný speciální hardware), a také tvOS 14 a macOS 10.16. S čím přijdou poslední dva zmíněné systémy, v tuto chvíli není známo.

Podzim bude tradičně patřit iPhone 12

Hlavní událost roku proběhne jako minulých letech v září, kdy cupertinský technologický obr na scénu uvede novou řadu iPhonů. Nová generace iPhonů – iPhone 12 – by tentokrát měla sestávat ze čtyř modelů, které prý budou disponovat úhlopříčkami 5,4, 6,7 a dvakrát 6,1 palců, a všechny by na rozdíl od současné generace měly používat displej typu OLED (ze tří loňských iPhonů jej postrádá iPhone 11, tedy standardní model) a podporovat 5G síť. Všechny by též měly běžet na novém čipu A14, přičemž model s úhlopříčkou 5,4 palců jej prý doplní 4 GB operační paměti a modely s většími úhlopříčkami 6 GB.

Neoficiálně se také hovoří o podpoře obnovovací frekvencí 120 Hz, přepracovaném designu s kovovým rámem z nerezové oceli, který by měl být podobný rámu u iPhonu 4, menší přední kamerce pro lepší poměr obrazovky k tělu či o tom, že minimálně jeden model bude používat ultrazvukovou čtečku otisků prstů od Qualcommu a že dva nejvýkonnější iPhony 12 dostanou do vínku senzor ToF.

Tyto modely by rovněž měly být vybaveny trojitým fotoaparátem (jako loňské iPhony 11 Pro a Pro Max, ale s většími senzory) a používat technologii stabilizace obrazu pomocí posunu senzoru, která má umožnit obraz stabilizovat v ultraširokoúhlém objektivu. Dva méně výkonné modely budou podle neoficiálních informací mít duální fotoaparát.

Šestá generace Apple Watch

Apple má na svém nejdůležitějším eventu roku odhalit i šestou generaci chytrých hodinek Apple Watch. Ta by měla nabídnout výše zmíněnou funkci monitorování spánku, více zdravotních a fitness funkcí, podporu ciferníků od výrobců třetích stran, lepší výkon a voděodolnost nebo vylepšený bezdrátový přenos pro rychlejší Wi-Fi a celulární síť.

Koronavirus by mohl plány Applu změnit

Otázkou je, jestli plány Applu na letošní rok nenaruší koronavirus, který se Číně zatím nepodařilo zastavit. V současné době továrny jeho zdejších dodavatelů pracují podle odhadů ani ne na 50 %, takže jisté odklady v uvedení novinek na trh nelze vůbec vyloučit. Již se objevily zprávy o tom, že katastrofální epidemie ovlivňuje masovou výrobu iPhonu SE 2, v tuto chvíli však není jasné, zda jsou problémy tak závažné, aby Apple donutily posunout začátek prodeje. Uvidíme, jak se věci v tomto směru budou vyvíjet, a situaci pro vás budeme sledovat.