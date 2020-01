Vše, co víme o iPhone 12: letos nás čekají velká vylepšení

Ačkoliv byly nové iPhony představeny relativně nedávno, mašinérie spekulací o tom, co přinese příští generace, běží na plné obrátky. Kromě toho, že příští iPhony budou pochopitelně lepší, výkonnější a opět „ty nejlepší, které Apple kdy vyrobil“, však mohou přinést také několik změn, které ocení nejen skalní příznivci. O čem se nejvíce spekuluje?

Až pět nových modelů?

Ty tam jsou doby, kdy Apple hlásal jednoduchost v produktové řadě. Z jednoho kousku se postupně staly tři, přičemž stále běží podpora pro starší modely. Vyznat se v nových iPhonech bude v letošním roce podle spekulací ale ještě těžší, než kdy dříve. Aspoň to tvrdí přední Apple analytik Ming-Chi Kuo.

Podle něj chystá Apple rovnou pětici nových iPhonů. První dvojice bude disponovat velikostí displeje 5,4″ a 6,1″ a na zádech ponese dva fotoaparáty, druhá dvojice bude údajně mít displeje s velikostí 6,1″ a 6,7″ a na zádech tři fotoaparáty a poslední přístroj bude nejmenší, tedy logický nástupce iPhone SE s displejem o velikosti 4,7″.





iPhone 12 by měl rovněž disponovat tenčím tělem než současná generace, a doufejme, že jablečný gigant zmenší i tolik nenáviděné rámečky okolo displeje, které jsou u iPhone 11 skutečně velké. Operační systém iOS by měl mít k dispozici až 6 GB RAM, výkon má dodat 5nm čip Apple A14.

Baterie s vyšší kapacitou

Tato spekulace je založena na článku v korejském magazínu The Elec. V něm vyzpovídali vedení společnosti ITM, která se stará o dodávky ochranných obvodů pro baterie do iPhonů. Z těchto dodávek lze vyčíst, že pro baterii bude potřeba v těle přístroje více místa, tedy by logicky mohla narůst kapacita baterie a její výdrž.

Plynulé displeje s technologií ProMotion

Před třemi lety Apple ukázal ProMotion, speciální LCD displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, který se umí přizpůsobovat podle toho, co se na něm právě odehrává. ProMotion je prozatím dostupný pouze pro iPady Pro, nicméně četné úniky naznačují, že pro rok 2020 se těchto displejů dočkáme také v nových iPhonech.

OLED vládne všem

Nad použitou technologií displejů vládne vždy otazník, nicméně spekulace ukazují, že odklon od OLED panelů se pro příští rok neplánuje. Ty Applu dodává Samsung, a ačkoli tato spolupráce nebyla vždy idylická, na světě není mnoho společností, které by dokázaly dodat displeje v potřebné kvalitě a kvantitě, která by Apple uspokojila.

Jedinou výjimkou má být nejmenší model, tedy 4,7″ nástupce iPhonu SE. Tomu, jaký typ displeje bude mít nejmenší přírůstek do rodiny iPhonů, se prozatím spekulanti vyhýbají.

iPhone, který uvidí přes mlhu?

Tato spekulace je asi ze všech nejdivočejší. Není to tak dávno, co Apple koupil britskou společnost Spectral Edge, která se zabývá infračervenou technologií ve fotoaparátech. S její pomocí mají fotoaparáty lépe zpracovávat samotný obraz a především by pak mohlo být možné „vidět“ třeba přes mlhu. Vzhledem k tomu, že implementace této technologie není žádný med, se jí letos pravděpodobně nedočkáme.

Apple je totiž znám svým, mnohdy rezervovaným, přístupem k technologickým inovacím. Takovéto vylepšení fotoaparátu bude pravděpodobnější v horizontu 2-3 let, kdy Apple technologii odladí pro běžné používání.

Vylepšená stabilizace obrazu

V současné době využívají iPhony gyroskopy, které stabilizují čočku fotoaparátu. Díky tomu i s mírným třesem v rukou jsou fotografie a videa krásně plynulá. Gyroskopy však mají své limity. Proto Apple experimentuje s technologií „sensor-shift stabilization“, která má rozmazaným fotografiím a videím dát konečně vale.

Sensor-shift stabilization totiž nestabilizuje čočku, ale rovnou samotný snímač. Tento druh stabilizace už využívá hlavní objektiv a teleobjektiv, nicméně s rozšířením této technologie by měly být příkladně stabilizovány všechny fotoaparáty, ať jich je libovolný počet.





Rozšířená realita s přídavnými komponenty

Zatímco virtuální realita se na mobilních telefonech příliš nechytla, té rozšířené se velmi daří. Apple rozšířenou realitu rozhodně nepodceňuje a proto pravděpodobně chystá její vylepšení pro zadní fotoaparáty. Obohatit je chce o VCSEL komponenty, tedy Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser.

Jinými slovy se jedná o součásti, které pomáhají lépe zmapovat prostor, do kterého umisťují prvky rozšířené reality. Dočkat se tak můžeme nejen většího počtu aplikací, které s rozšířenou realitou pracují, ale také například lepších AR her.

Jak to bude s výřezem v displeji a čtečkou otisků prstů?

Vysmívaný „notch“ se s představením iPhone X stal designovým prvkem, který kopírovali snad všichni výrobci chytrých telefonů, byť jen málokterý má tak pádné opodstatnění, jako je TrueDepth kamera a další plejáda senzorů pro Face ID. Konkurenti nicméně výřezy v poslední době značně zmenšují a na trh se pomalu chystají také řešení s předním fotoaparátem ukrytým pod displejem.

Byl by v tom čert, aby se Apple nechtěl svého výřezu zbavit už od prvního dne. Bohužel před pár lety bylo „vyříznutí“ kusu displeje jedinou možností, jak přinést revoluční technologii. Podle spekulací si nicméně designéři Applu s tímto problémem již poradili, nicméně vše nasvědčuje tomu, že letos se výřez jen zmenší. Kompletně by se Apple tohoto prvku mohl zbavit až s iPhony představenými v roce 2021.

Často se také hovořilo o tom, zda se dočkáme návraty čtečky otisků prstů (Touch ID)? Apple comeback zvažuje a čtečku by chtěl umístit do displeje, nicméně technologií si zatím není tolik jistý, a proto má i letos raději upřednostnit odemykání obličejem (Face ID). I tady by mohlo platit jednoduché pravidlo: „Až zmizí notch (Face ID), objeví se Touch ID.” :-)

A co podpora 5G sítí?

Poslední informace se týká sítí páté generace. V zámoří se sítí 5G začínají pokrývat velká města, ale také v našich končínách na 5G sítě narazíte. V podpoře aktuálních trendů měl Apple každopádně vždy zdrženlivý přístup. Za zmínku stojí například první iPhone, který disponoval pouze technologií EDGE, i když rychlejší 3G už bylo na vzestupu.

S rostoucí podporou a tlakem amerických operátorů na Apple je pravděpodobné, že se iPhonu, který bude podporovat sítě 5G, dočkáme už letos, alespoň podle analytika Ming-Chi Kua. Ten odhaduje, že letošní iPhony boudo podporovat „plnohodnotné” 5G, tedy mmWave 5G.

Nová barevná varianta

Leaker Max Weinbach, který jako první zveřejnil reálné fotky Samsungu Galaxy S20, informoval, že iPhone 12 by se měl dočkat nové barevné varianty s názvem Midnight Green, případně Midnight Blue. O tom, jak by tato barva mohla ve skutečnosti vypadat, se můžete přesvědčit z přiloženého renderu.





Na jaké novinky se u iPhonu 12 těšíte vy? Dejte nám vědět do komentářů :-)