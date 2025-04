Apple dostal ve Francii mastnou pokutu. Ochrana soukromí, nebo chytrý tah?

Když Apple v roce 2021 spustil App Tracking Transparency (ATT), prodával to jako velký krok k ochraně soukromí. Ve zkratce: aplikace se vás musí zeptat, než vás začnou sledovat napříč internetem. To zní skvěle, že? Jenže problém je, že Apple si pro své vlastní aplikace nastavil mírnější pravidla.

Zatímco Spotify, Facebook nebo třeba nějaká menší aplikace od neznámého vývojáře musí prosit uživatele o souhlas, Apple si vystačí s jedním nenápadným potvrzením. Výsledek? Lidi častěji odmítnou sledování u cizích aplikací, ale Apple v klidu sbírá data dál. Francouzským úřadům se to ale vůbec nelíbí.

Celý tenhle systém dost tvrdě dopadl především na menší vývojáře. Jejich aplikace často stojí na příjmech z cílené reklamy a když lidi hromadně odmítají sledování, příjmy se jim rapidně propadají.

Facebook, Twitter nebo Snapchat odhadují, že ATT je stále asi 10 miliard dolarů na ztracených reklamních příjmech. A zatímco oni počítají ztráty, Apple si dál vesele jede svou vlastní reklamní síť, kterou ATT nijak neomezuje.

Apple fined €150M for ATT consent practices.

Third-party apps needed double consent, but Apple’s own didn’t (until iOS 15).

Regulators say ATT wasn’t neutral.

ATT added unnecessary complexity for developers.

No forced changes, but this won’t be the last case.#apple #att pic.twitter.com/pwM03ymuE4

