Apple chystá unikátní výroční iPhone, jeho hlavní trumf ale musí dotáhnout Samsung

- Apple chystá zcela unikání iPhone k 20. výročí představení prvního modelu
- Hlavní předností by měl být unikátní displej se zakřivením po všech čtyřech stranách
- Aktuálně se čeká na to, až Samsung zdokonalí technologii pro tento typ panelu
Výroční iPhone, který by měl být představen příští rok, patří mezi nejočekávanější telefony a všichni jsou zvědaví, s čím se Apple vytáhne. Jeho předchůdce iPhone X, který vznikl k 10. výročí představení prvního iPhonu, představoval pro jablečné telefony revoluci v designu i technologiích. Nic menšího se neočekává ani od modelu vznikajícího při příležitosti dvaceti let iPhonu.
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Nové detaily o výročním iPhone
iPhone X přinesl například technologii Face ID, jako první iPhone v historii dostal OLED displej a přišel o tlačítko pod displejem, takže nabídl zcela nové pojetí designu bez tlustého rámečku. Není s podivem, že fanoušci očekávají pořádnou porci inovací i u dalšího výročního iPhonu, který by měl dorazit příští rok.
Zda se bude jmenovat iPhone XX, iPhone 20 nebo úplně jinak, není úplně jasné, ale to se určitě ještě dozvíme. Jeho hlavním prvkem by se měl stát unikátní displej, který by měl být zaoblený po všech čtyřech stranách, čímž by zcela obepínal jeho konstrukci. Tento panel bude od Samsungu a čeká se na to, až budou technologie nezbytné pro jeho výrobu dotaženy k dokonalosti.
Displej jako hlavní hvězda výročního iPhonu
To, že displej pro výroční iPhone dodá Samsung, není nic překvapujícího. Jedná se o dlouholetého dodavatele panelů pro iPhony, v segmentu displejů patří mezi absolutní špičku a se zaoblenými panely má zkušenosti. Displej pro tento speciální iPhone ale představuje pořádnou výzvu, protože by měl obepínat celé zařízení.
U běžných zahnutých displejů bývá zakřivení pozvolné, což však u výročního iPhonu stačit nebude. Zde se počítá s tím, že panel bude konstrukci doslova obepínat po celém jejím obvodu a prudce se ohýbat dolů, pod úhlem blížícím se 90 stupňům. To bude samozřejmě vyžadovat určitá unikátní technická řešení, na kterých Samsung ještě pracuje.
Například kabeláž a další součástky displeje, které jsou ukryty za bočním rámečkem, by musely vést podél jeho hran. Výsledkem by měl být displej, který při pohledu zepředu působí jako zcela bez rámečku, protože fyzický černý rámeček, jak ho známe, by byl prakticky zcela eliminován. Tato technologie by mohla napomoct i ke vzniku iPhonu zcela bez mechanických tlačítek.
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Unikátní, ale ne první
Nutno dodat, že Apple není první, kdo si pohrává s myšlenkou takto zahnutého displeje. Velmi podobně koncipovaný displej ukázalo v roce 2021 také Xiaomi, ale zůstalo jen u konceptu, který se do výroby nikdy nedostal. Uvidíme, jak bude nakonec tento výroční iPhone koncipován a zda dojde opravdu na takto revoluční displej. Zjistíme to v roce 2027, kdy by měl být představen.