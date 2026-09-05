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Budoucí Plány Applu odhaleny: chystá se větší skládačka i výroční iPhone

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 5. 9. 15:00
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Chytrý telefon iPhone 17 Pro
  • Apple má následující roky pečlivě naplánované, alespoň co se týče iPhonů
  • I když letos už je „vše jasné“, plány na následující roky vás překvapí
  • Největší novinky se chystají v letech 2027 a 2028

Příští týden bude z pohledu Applu nabitý novinkami, ostatně na tradiční podzimní akci se mají představit nejen nové iPhony 18 Pro/Max, ale premiéru si odbude také první ohebný smartphone iPhone Ultra. Zároveň s tím půjde o první představení nových modelů pod generálním ředitelem Johnem Ternusem. Ani chystaná akce ale neznamená, že by Apple neměl velké plány do budoucna – do nich nám nyní dal nahlédnout známý novinář Mark Gurman z Bloombergu, a nutno podotknout, že se máme na co těšit.

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V následujících letech se máme na co těšit

Nejprve si shrňme, na co se můžeme těšit příští týden. Svou premiéru by měly mít iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, které by po stránce designu měly vypadat velmi podobně stále ještě aktuální generaci a nejvýraznější vizuální změnou mají být nové barvy. Pod kapotou se ale můžeme těšit na nový čipset A20 Pro, fotoaparát s variabilní clonou, nový modem C2 či vylepšenou výdrž na baterii. Spolu s nimi dorazí také ohebný iPhone Ultra, který by měl překvapit nejen některými konstrukčními řešeními, ale také cenou přesahující 2000 dolarů, tedy přibližně 50 tisíc korun.

V příštím roce se hned na jaře nejspíše dočkáme dvojice smartphonů iPhone 18 a iPhone 18e, které by měl doprovodit iPhone Air 2. Ten by se konečně mohl dočkat druhého fotoaparátu, který mnoha uživatelům chybí u první generace, stejně tak se můžeme těšit na rychlejší čipset a lepší výdrž baterie. Podzim pak bude opět vyhrazen pouze pro varianty Pro, přičemž u příležitosti dvacátého výročí iPhonu by se Apple mohl odhodlat k největší designové změně od iPhonu X. Chybět by neměla ani druhá generace iPhonu Ultra.



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Patrně nejzajímavější jsou ale plány Applu na rok 2028, byť je potřeba dodat, že se stále jedná o spekulace a rozhodně není nic dané. Gurman naznačil, že gigant z Cupertina zvažuje uvést třetí generaci ohebného iPhonu, přičemž ta by měla mít lehce větší displej jak z vnější, tak i z vnitřní strany, alespoň v porovnání s předchozími generacemi. O ostatních modelech se Gurman nezmiňuje, nicméně v jejich případě se dají očekávat standardní změny z hlediska hardwaru a konzervativní přístup z hlediska designu.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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