Apple chystá spoustu několik novinek do chytré domácnosti. Jako partnera si vybral LG

- Chytrá domácnost v podání Applu dostane vítané oživení
- V Cupertinu chystají hned několik nových zařízení
- Apple na něm bude spolupracovat s LG
Apple už 13. října představí hned celou plejádu novinek se zaměřením na chytrou domácnost. Právě v této oblasti Apple delší dobu zaostává, přeci jen alternativy v podobě Google Home či Amazon Alexa toho nabízejí o mnoho více. Gigant z Cupertina se ale nechce jen tak vzdát. Z dokumentů podaných u FCC vyplývá, že Apple údajně pomáhal s vývojem tří chystaných zařízení pro chytrou domácnost od jihokorejského LG, mezi nimiž jsou termostat, senzor teploty či zámek.
Chytrá domácnost v podání Applu
Inteligentní termostat s označením TMCTAW5W má kulaté tělo připomínající hokejový puk s vyvýšeným okrajem. Na výkresu je znázorněna jeho zadní strana s malou zásuvkou poblíž středu a dvěma kulatými výstupky v dolní části. V technických specifikacích je uvedeno napájení 24 V střídavého proudu. Termostat podporuje Wi-Fi v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, Bluetooth a Thread. Informace z testu rádiového modulu rovněž potvrzuje přítomnost vestavěného radaru pracujícího na frekvenci 60 GHz, což by mohlo umožnit detekci přítomnosti osob nebo přiblížení se k zařízení.
Teplotní čidlo s označením TMST2A6W má rovněž kulatý tvar a je napájeno 3voltovou knoflíkovou baterií typu CR2477. Na zadní straně jsou podél vnějšího okraje vyraženy název výrobku, číslo modelu a výrobní údaje. Podle leakera s přezdívkou pdfu měří senzor jak teplotu, tak vlhkost. Díky magnetickému zadnímu krytu jej lze připevnit přímo na kovové povrchy, zatímco přiložená kovová destička s lepidlem umožňuje montáž i na jiné povrchy. Baterie senzoru je vyměnitelná a v případě potřeby výměny vás na to patřičně upozorní.
2. LG Smart Thermostat
• Settings for Far Sight Display, Humidity Display, Brightness, Language.
• Calibrated Temperature/Temperature Offset options. pic.twitter.com/Q8AAaxy4ey
— pdfu (@itspdfu) October 7, 2026
Inteligentní zámek má vnitřní jednotku s rovnými boky a zakřivenými horními a dolními konci. Z dostupných dokumentů vyplývá, že zařízení bude v barvách Graphite a Silver, jejichž modelová čísla jsou TMCDD15G, respektive TMCDD15S. Napájí se čtyřmi bateriemi typu AA, které jsou umístěny svisle vedle sebe v přihrádce v horní polovině. Zámek podporuje technologie Bluetooth, Thread, NFC a UWB. V souvisejícím rozhodnutí FCC se uvádí, že zámek nejprve ověří přístupové údaje kompatibilního zařízení přes Bluetooth a poté pomocí technologie UWB určí jeho polohu, než mu udělí osobě přístup.
Tato tři zařízení jsou součástí širší řady sedmi produktů, která údajně zahrnuje také kabelový videozvonek, vnitřní bezpečnostní kameru, venkovní bezpečnostní kameru a kameru s reflektorem. Společnost LG bude toto příslušenství prodávat pod svou vlastní značkou, přičemž Apple údajně pomáhá s návrhem jejich designu, funkcí a technického řešení. Tato dohoda by Applu umožnila snadno rozšířit svůj ekosystém, zatímco LG se postará o výrobu a technickou podporu.