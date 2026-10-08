Welcome home. Apple oznámil termín druhé podzimní keynote

- Apple příští týden představí nové produkty pro chytrou domácnost
- HomePod mini a Apple TV se dočkají aktualizace
- Podpořit by je měl chytrý displej HomePad
Už několik týdnů se šušká o tom, že Apple brzy představí novou generaci produktů pro chytrou domácnost. Otázkou tak pouze bylo, kdy se tak stane, a zda představení proběhne pouze prostřednictvím tiskové zprávy, anebo si kalifornská firma pro tuto příležitost připraví zvláštní keynote. Nyní už víme, že pravděpodobnější je druhá možnost.
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Apple příští týden představí nové produkty
Apple před malou chvílí vypustil na sociální sítě upoutávku na událost nazvanou Welcome home, která se uskuteční příští úterý 13. října. Upoutávku doprovází video, na kterém dvojice děvčat vyšívá duhové logo Applu.
Welcome home. October 13. pic.twitter.com/ChelGSDOTI
— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
Předpokládáme, že Apple své novinky představí na tradičním předtočeném streamovaném videu, nicméně souběžně poběží i fyzická podoba této akce – uskuteční se ve čtvrti Tribeca v New Yorku, kde si novináři a influenceři budou moci nově představené produkty osahat.
Podditul akce Welcome home potvrzuje, o čem chystaná událost bude – Apple má totiž v rukávu několik nových produktů pro chytrou domácnost. Dočkat bychom se měli nové generace reproduktoru HomePod mini, aktualizované Apple TV, a především žhavé novinky v podobě chytrého displeje, který se má stát středobodem chytré domácnosti. Toto zařízení pravděpodobně ponese jméno HomePad a bude mít podobu 7″ displeje, na němž poběží nový operační systém homeOS.
Podle dosavadních informací by měl tento produkt po designové stránce připomínat legendární iMac mini, obrazovka bude pravděpodobně spočívat na noze připojené ke stojánku. Zařízení by mělo být vybavené schopností rozpoznat uživatele podle obličeje, anebo podle hlasu, a poskytovat personalizovaný zážitek pro každého člena rodiny. HomePad by měl sloužit k ovládání spotřebičů, k dispozici ale budou i další funkce – streamování videa a hudby, interkom, FaceTime hovory apod. O hlasové ovládání se s největší pravděpodobností postará nová generace asistentky Siri, což může být v Evropě kamenem úrazu a možná i stopkou pro dostupnost na našem trhu.
Společně s vlastními produkty by Apple mohl představit nový ekosystém zařízení, na němž podle posledních spekulací spolupracuje s korejskou společností LG. Má se jednat například o chytrý videozvonek, termostat, anebo vnitřní kameru. Tyto produkty by měly v jablečném portfoliu plnit podobnou funkci jako rodina zařízení Nest od Googlu.
Přestože bude chystaná událost zaměřená výhradně na chytrou domácnost, může nás Apple překvapit i dalšími produkty. Očekáváme například příchod zbrusu nového MacBooku Pro s dotykovým OLED displejem, anebo aktualizované iPady Pro s čipem M6. Je ale možné, že si Apple tyto novinky schová na nějakou další událost – nový šéf Applu John Ternus se totiž netají tím, že by chtěl představovat nové hardwarové novinky častěji.