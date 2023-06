Apple chce postavit hned 24 nových obchodů. Dočkáme se v Praze?

Apple podle uniklých materiálů plánuje postavit 24 nových značkových prodejen

Hned 5 Apple Storů vyroste v Evropě, není však jasné, v jakých městech

Praha si bude muset ještě počkat, ve frontě je nejspíš až za Polskem či Rumunskem

Apple plánuje celkem velkou expanzi z hlediska výstavby nových Apple Storů po celém světě. Kromě toho se chce postarat i o své aktuální obchody, zhruba 30 z nich zmodernizuje a zrekonstruuje. Informovala o tom agentura Bloomberg s odkazem na zdroj blízký společnosti.

Apple má velké plány

Podle interních plánů společnosti má dojít do roku 2027 k výstavbě 24 nových značkových prodejen Apple. Hned 15 by jich mělo vyrůst v Asii (hlavně v Číně a Indii), 5 v Evropě a na Blízkém východě a 4 v USA a v Kanadě.

Bohužel, není úplně jasné, v jakých zemích se zmíněné prodejny postaví. Bloomberg uvádí, že největší péči dostane Indie, Jižní Korea nebo Malajsie. Jeden Apple Store by měl také vyrůst na náměstí před chrámem Jing’an, v centru Šanghaje. Na nový Apple Store se také mohou těšit obyvatelé Miami, Detroitu a Torrance v Kalifornii.

Dostane Praha Apple Store?

Situace v Evropě je horší. Nemáme dostatek informací o tom, kde Apple plánuje vystavět nové obchody. Zdroj se zmiňuje pouze o tom, že chce americký výrobce zkulturnit své prodejny v Madridu, Paříži a v Londýně.

V tuto chvíli tak rozhodně nemůžeme potvrdit, ale ani vyvrátit, že by byl jeden ze zamýšlených obchodů umístěn do Prahy. Po značkové prodejně v našem hlavním městě však volají zákazníci, fanoušci i turisti dlouhé roky. V historickém centru by se takový obchod skvěle vyjímal.

Nutno však uznat, že Apple Store nemají ani na Slovensku či v násobně lidnatějším Polsku. Jen pro zajímavost, největší počet Apple obchodů v Evropě má podle Statista Velká Británie (39). Hned za ní je Francie (20), Itálie (17), Německo (16) a Španělsko (11). Po jednom oficiálním obchodě Apple mají v Rakousku a v Belgii.