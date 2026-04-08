Apple čelí překvapivé žalobě třech YouTube kanálů. Co jim vadí?

- Apple čelí žalobě ze strany třech velkých YouTube kanálů
- Centrem sporu je umělá inteligence
- Podle žalobců zneužil Apple jejich videa bez povolení
Velké technologické společnosti jsou u soudů pečené vařené. Není se co divit, vzhledem ke své velikosti dráždí řadu větších či menších konkurentů a občas také regulační úřady či vlády různých zemí. Někdy se ale před soud dostanou skrze žalobu koncových zákazníků a čas od času přijde žaloba i ze směru, kde bychom to úplně nečekali.
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Tentokrát se bude muset Apple vypořádat hned se třemi YouTube kanály, které obvinily firmu z porušení amerického zákona o autorských právech v digitálním tisíciletí (DMCA), když podle nich neoprávněně získala přístup k milionům videí chráněných autorskými právy na YouTube a stáhla je za účelem trénování svých modelů umělé inteligence.
Apple údajně využíval cizí videa pro trénink AI
V hromadné žalobě podané minulý týden u federálního soudu v Kalifornii majitelé kanálů YouTube h3h3Productions (včetně H3 Podcast a H3 Podcast Highlights), MrShortGame Golf a Golfholics tvrdí, že Apple záměrně obcházel ochranná opatření YouTube proti neoprávněnému stahování videí a tímto jednáním získal značný zisk. Klíčové dokumenty naznačují, že některá z videí na YouTube nahraná žalobci byla použita k trénování modelů umělé inteligence Applu, alespoň to tvrdí žaloba.
„Jednání Applu bylo nejen protiprávní, ale také bezohledným útokem na komunitu tvůrců obsahu, jehož obsah je bez jakékoli kompenzace využíván k pohánění generativního odvětví umělé inteligence v hodnotě několika bilionů dolarů,“ dodává žaloba. Žalobci mimo jiné požadují vydání předběžného opatření a náhradu škody, a to jak individuálně, tak jménem všech ostatních osob v podobné situaci v USA.
Ze strany žalobců se nejedná o jediný soudní spor v tomto ohledu. V posledních měsících podali podobné žaloby proti dalším technologickým gigantům, včetně společností Meta, Nvidia, ByteDance a Snap. h3h3Productions je známý kanál na YouTube, který založili Ethan Klein a Hila Kleinová; později vytvořili také podcast H3 Podcast. Jejich kanály mají miliony sledujících, zatímco kanály MrShortGame Golf a Golfholics stovky tisíc.