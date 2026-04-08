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Apple čelí překvapivé žalobě třech YouTube kanálů. Co jim vadí?

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 8. 4. 6:30
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Logo společnosti Apple v soudní síni (ilustrační obrázek)
  • Apple čelí žalobě ze strany třech velkých YouTube kanálů
  • Centrem sporu je umělá inteligence
  • Podle žalobců zneužil Apple jejich videa bez povolení

Velké technologické společnosti jsou u soudů pečené vařené. Není se co divit, vzhledem ke své velikosti dráždí řadu větších či menších konkurentů a občas také regulační úřady či vlády různých zemí. Někdy se ale před soud dostanou skrze žalobu koncových zákazníků a čas od času přijde žaloba i ze směru, kde bychom to úplně nečekali.

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Tentokrát se bude muset Apple vypořádat hned se třemi YouTube kanály, které obvinily firmu z porušení amerického zákona o autorských právech v digitálním tisíciletí (DMCA), když podle nich neoprávněně získala přístup k milionům videí chráněných autorskými právy na YouTube a stáhla je za účelem trénování svých modelů umělé inteligence.

Apple údajně využíval cizí videa pro trénink AI

V hromadné žalobě podané minulý týden u federálního soudu v Kalifornii majitelé kanálů YouTube h3h3Productions (včetně H3 Podcast a H3 Podcast Highlights), MrShortGame Golf a Golfholics tvrdí, že Apple záměrně obcházel ochranná opatření YouTube proti neoprávněnému stahování videí a tímto jednáním získal značný zisk. Klíčové dokumenty naznačují, že některá z videí na YouTube nahraná žalobci byla použita k trénování modelů umělé inteligence Applu, alespoň to tvrdí žaloba.

Kanál h3h3Productions má 5,5 milionu odběratelů
Kanál h3h3Productions má 5,5 milionu odběratelů

„Jednání Applu bylo nejen protiprávní, ale také bezohledným útokem na komunitu tvůrců obsahu, jehož obsah je bez jakékoli kompenzace využíván k pohánění generativního odvětví umělé inteligence v hodnotě několika bilionů dolarů,“ dodává žaloba. Žalobci mimo jiné požadují vydání předběžného opatření a náhradu škody, a to jak individuálně, tak jménem všech ostatních osob v podobné situaci v USA.



Muž stojící před soudem Applu (ilustrační obrázek)



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Ze strany žalobců se nejedná o jediný soudní spor v tomto ohledu. V posledních měsících podali podobné žaloby proti dalším technologickým gigantům, včetně společností Meta, Nvidia, ByteDance a Snap. h3h3Productions je známý kanál na YouTube, který založili Ethan Klein a Hila Kleinová; později vytvořili také podcast H3 Podcast. Jejich kanály mají miliony sledujících, zatímco kanály MrShortGame Golf a Golfholics stovky tisíc.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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