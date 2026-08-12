TOPlist

Trenér San Francisco 49ers havaroval s Teslou se zapnutým autopilotem. K nehodě se postavil čelem

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 12. 8. 12:00
0
Trenér Kyle Shanahan z týmu San Francisco 49ers (ilustrační obrázek)
  • Trenér amerického týmu NFL San Francisco 49ers před měsícem havaroval se svou Teslou
  • Ta v tu chvíli využívala systém autonomního řízení Autopilot
  • Na tiskové konferenci trenér přiznal vlastní selhání a na nic se nevymlouval

Autonomní řízení je ve světě automotive velkým tématem. Zatímco v Evropě jsme k tomuto systému poměrně skeptičtí a relativně opatrní (byť si můžete i v Česku na některých dálnicích vyzkoušet například Ford BlueCruise), za velkou louží se toho nebojí a v některých městech již brázdí ulice autonomní vozidla a uživatelé využívají autonomního řízení ve svých vozidlech. Mezi nejpokročilejší společnosti v tomto oboru bezesporu lze zařadit Teslu, nicméně ta v poslední době čelí řadě kontroverzí.

🎧 Poslední šance vyhrát 3x skvělá sluchátka JBL Live 780NC, barvu si navíc vyberete sami! 🌈

Shanahan přiznal vinu a na nikoho se nevymlouval

Před čtyřmi týdny se trenér týmu amerického fotbalu San Francisco 49ers Kyle Shanahan stal účastníkem dopravní nehody nedaleko centra města Palo Alto ve známém Sillicon Valley. V té době Shanahan na konto nehody uvedl, že srážka byla jeho vinou. Na nedávné tiskové konferenci nicméně už byl trochu sdílnější a zmínil další podrobnosti o tomto incidentu, včetně toho, že v danou chvíli měl ve své Tesle zapnutý systém Autopilot umožňující autonomní řízení. Ke cti Shanahanovi slouží to, že se nesnažil svalit vinu na někoho jiného a prohlásil, že za nehodu je zodpovědný on a to bez ohledu na to, zda byl systém Autopilot zapnutý, či nikoli.

„Autopilot používám už devět let, takže s ním jsem docela zvyklý, a víte co, kdo ví, co se stalo, když jsem se zrovna otočil? Jestli došlo k poruše, nebo jestli jsem ho náhodou vypnul? To zatím nevím. Ale ať už je to jakkoli, je to… vždycky je to vaše vina, ať už máte zapnutý Autopilot, nebo ne. Nesmíte spustit oči z vozovky. Řízení s autonomními systémy je kooperace, nemůžete to prostě přenechat počítači,“ kál se na tiskové konferenci Kyle Shanahan.



Tesla po autonehodě (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Smrtící jízda s autonomním řízením: Tesla po tragické nehodě hází vinu na řidiče

V průběhu let byl systém Autopilot od Tesly spojován se stovkami dopravních nehod a desítkami úmrtí, z nichž některé vyústily v mimosoudní vyrovnání ve výši stovek milionů dolarů. I když technologie postupuje raketovým tempem a ještě před pár lety bychom si ani nedokázali představit, že bychom řízení vozidla svěřili samotnému autu, je stále potřeba mít na paměti, že za všechno je ve finále zodpovědný sám řidič.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Návštěvníci v nově zrekonstruovaném hlavním sále Planetária Praha
Zapomeňte na obyčejná muzea. Těchto 7 míst v Česku potěší každého geeka
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 9:00
0
Chytrý telefon iPhone 17 Pro
Apple bojuje s nedostatkem pamětí: dodávky hardwaru klesají, ceny porostou
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 6:30
0
Údajná podoba iPhonu Ultra
Internet zamořila skla a pouzdra pro iPhone Ultra. Takhle bude vypadat první skládačka
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
3
Apple iMac M4
Apple chystá revoluci pro iMac. Nový OLED vyřeší jeden problém, ale zvedne cenu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:00
9

Kapitoly článku