Trenér San Francisco 49ers havaroval s Teslou se zapnutým autopilotem. K nehodě se postavil čelem

- Trenér amerického týmu NFL San Francisco 49ers před měsícem havaroval se svou Teslou
- Ta v tu chvíli využívala systém autonomního řízení Autopilot
- Na tiskové konferenci trenér přiznal vlastní selhání a na nic se nevymlouval
Autonomní řízení je ve světě automotive velkým tématem. Zatímco v Evropě jsme k tomuto systému poměrně skeptičtí a relativně opatrní (byť si můžete i v Česku na některých dálnicích vyzkoušet například Ford BlueCruise), za velkou louží se toho nebojí a v některých městech již brázdí ulice autonomní vozidla a uživatelé využívají autonomního řízení ve svých vozidlech. Mezi nejpokročilejší společnosti v tomto oboru bezesporu lze zařadit Teslu, nicméně ta v poslední době čelí řadě kontroverzí.
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Shanahan přiznal vinu a na nikoho se nevymlouval
Před čtyřmi týdny se trenér týmu amerického fotbalu San Francisco 49ers Kyle Shanahan stal účastníkem dopravní nehody nedaleko centra města Palo Alto ve známém Sillicon Valley. V té době Shanahan na konto nehody uvedl, že srážka byla jeho vinou. Na nedávné tiskové konferenci nicméně už byl trochu sdílnější a zmínil další podrobnosti o tomto incidentu, včetně toho, že v danou chvíli měl ve své Tesle zapnutý systém Autopilot umožňující autonomní řízení. Ke cti Shanahanovi slouží to, že se nesnažil svalit vinu na někoho jiného a prohlásil, že za nehodu je zodpovědný on a to bez ohledu na to, zda byl systém Autopilot zapnutý, či nikoli.
„Autopilot používám už devět let, takže s ním jsem docela zvyklý, a víte co, kdo ví, co se stalo, když jsem se zrovna otočil? Jestli došlo k poruše, nebo jestli jsem ho náhodou vypnul? To zatím nevím. Ale ať už je to jakkoli, je to… vždycky je to vaše vina, ať už máte zapnutý Autopilot, nebo ne. Nesmíte spustit oči z vozovky. Řízení s autonomními systémy je kooperace, nemůžete to prostě přenechat počítači,“ kál se na tiskové konferenci Kyle Shanahan.
V průběhu let byl systém Autopilot od Tesly spojován se stovkami dopravních nehod a desítkami úmrtí, z nichž některé vyústily v mimosoudní vyrovnání ve výši stovek milionů dolarů. I když technologie postupuje raketovým tempem a ještě před pár lety bychom si ani nedokázali představit, že bychom řízení vozidla svěřili samotnému autu, je stále potřeba mít na paměti, že za všechno je ve finále zodpovědný sám řidič.