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Smrtící jízda s autonomním řízením: Tesla po tragické nehodě hází vinu na řidiče

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 29. 6. 9:00
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Tesla po autonehodě (ilustrační obrázek)

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  • Srážka s Teslou stála život starší ženu v americkém státě Texas
  • Možným viníkem nehody je údajně autonomní řízení v Modelu 3
  • Automobilka vinu popírá, podle ní selhal lidský faktor

Autonomní řízení u moderních vozidel je zajímavou technologií, která by mohla řadě lidem usnadnit jejich život. Problém ale nastává ve chvíli, kdy se stane nějaká nehoda – kdo za ni v takovém případě může? Legislativa je v tomto případě v řadě zemí poměrně opatrná a automobilky se rády vzdávají odpovědnosti s odůvodněním, že hlavní slovo by měl mít vždy řidič. Tentokrát ve Spojených státech stála srážka s Teslou život ženu, přičemž obvinění padlo právě na autonomní řízení.

Selhal lidský faktor, nebo autonomní řízení?

Tesla toto tvrzení odmítá. Její systém plně autonomního řízení (FSD) údajně způsobil smrtelnou nehodu v Texasu, při níž Model 3 jedoucí nadměrnou rychlostí vrazil do domu a zabil 76letou ženu, která se v něm nacházela. V odpovědi na sociální síti X vedoucí oddělení umělé inteligence Tesly Ashok Elluswamy uvedl, že řidič „převzal řízení od autonomního režimu tím, že sešlápl plynový pedál na 100 %“. Nehoda se stala minulý pátek v obytné čtvrti v Katy v Texasu, přičemž úřad šerifa okresu Harris sdělil stanici ABC News, že řidič vozu Model 3 používal vozidlo s automatizovaným asistenčním systémem pro řízení.

Elluswamy však ve svém příspěvku na X píše, že řidič, který byl identifikován jako Michael Butler, „dosáhl při nehodě rychlosti 117 km/h a měl sešlápnutý plynový pedál i po nárazu“.  Technologie autonomního řízení Tesly je v současné době předmětem vyšetřování Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu, který zkoumá, zda systém řádně upozorňuje řidiče, když mu špatné podmínky brání v adekvátním snímání silnic.



Tesla New Model Y Performance



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Podle deníku The Washington Post zahájil úřad také vyšetřování nehody v Texasu. Přestože Tesla již před lety rozpustila svůj tým pro styk s veřejností, Elluswamy vyjádřil frustraci nad mediálním pokrytím nehody a systému FSD s tím, že to v myslích široké veřejnosti vyvolává strach, nejistotu a pochybnosti. Generální ředitel Tesly Elon Musk podobně odmítl jakoukoli souvislost s technologií autonomního řízení společnosti slovy, že „FSD jezdí pomalu po ulicích v obytných čtvrtích, a tohle byla nehoda při vysoké rychlosti!“ Jestli byl na vině lidský faktor, nebo zda selhalo autonomní řízení, to ukáže až vyšetřování.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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