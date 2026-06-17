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Tesla chce autonomní řízení v Evropě za každou cenu. Podvádět by u toho ale nemusela

Michael Chrobok
Michael Chrobok 17. 6. 9:00
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Tesla New Model Y Performance
  • Tesla má enormní zájem o povolení autonomního řízení na evropských silnicích
  • Z toho důvodu aktivně lobuje u regulačních úřadů
  • Způsob, který automobilka zvolila, ale není příliš šťastný a může být kontraproduktivní

Autonomní řízení vozidel je v poslední době velké téma – zatímco za velkou louží už ulicemi samořiditelná auta brázdí ulice, byť v omezeném režimu, v Evropě jsme zatím k tomuto trendu přinejmenším obezřetní. I když nějaké kroky směrem k autonomnímu řízení v běžném provozu EU dělá, stále jde spíše o pomalé a nesmělé krůčky. Pomoci se Evropě rozhoupat chce mimo jiné i americká Tesla, která patří k průkopníkům autonomního řízení, nicméně způsob, jaký k tomu zvolila, není úplně šťastný.

Dočkáme se autonomního řízení na evropských silnicích?

Podle informací agentury Reuters, které získala na základě žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, předložila Tesla regulačním orgánům ve Švédsku a Nizozemsku vlastní bezpečnostní statistiky na podporou autonomního řízení, které ovšem nezávislí výzkumníci v oblasti bezpečnosti silničního provozu označují za zavádějící marketing. Tyto údaje byly součástí snahy automobilky získat širší evropské schválení pro svůj systém Full Self-Driving (FSD).

Hlavním tvrzením, o které se Tesla opírá je, že systém FSD je až desetkrát bezpečnější, než lidský řidič. Reuters uvádí, že pod tímto číslem se skrývá hned několik neplatných srovnání – Tesla regulačním orgánům sdělila, že vozy vybavené systémem FSD ujedou mezi jednotlivými nehodami více než sedmkrát delší vzdálenost, než průměrný řidič v USA. Vědci uvedli, že tento údaj vychází z nerealistického předpokladu: že by všechna vozidla na amerických silnicích byla nahrazena vozy Tesla vybavenými systémem FSD a že každý z těchto vozů Tesla je nejméně sedmkrát bezpečnější než auto, které nahradil.



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Některé údaje Tesly také zahrnují pouze závažnější nehody ve vlastním vozovém parku, tedy ty, které jsou natolik vážné, že dojde k aktivaci airbagu, a porovnávají je s obecnými statistikami nehod, které zahrnují i mnoho méně závažných incidentů. Dudley Curtis z Evropské rady pro bezpečnost dopravy uvedl, že jeho organizace je „rozhodně znepokojena“ tím, že Tesla předložila švédským regulačním orgánům „nespolehlivé údaje o bezpečnosti“ pocházející ze Spojených států. Prozatím to tedy na plošné schválení autonomního řízení nevypadá a i když lze snahu Tesly o schválení pochopit, tento způsob na evropské regulační úřady nejspíše dobrý dojem neudělá.

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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