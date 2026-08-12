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Samovolné snižování rozlišení při fotografování? Samsung vysvětluje zvláštní chování svých telefonů

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 12. 8. 15:00
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Samsung Galaxy S26 Ultra a jeho čtři fotoaparáty
  • Uživatelé telefonů Samsung si všimli zvláštního chování při fotografování
  • U některých modelů se za určitých podmínek automaticky snižuje rozlišení
  • Jihokorejský výrobce nyní vysvětlil, proč se tak děje

Většina telefonů Samsung pořizuje snímky nativně v rozlišení 12 Mpx. Kromě tohoto rozlišení je nicméně možné fotografovat v plném rozlišení fotoaparátu, tedy v takovém, jaké je vlastní osazenému snímači. Například u modelu S26 Ultra nebo Fold Z 8 Ultra je to 200 Mpx. Aplikace Pomocník fotoaparátu přidává možnost pořizovat snímky v rozlišení 24 Mpx a právě zvláštního chování fotoaparátů při volbě tohoto rozlišení si všimli někteří majitelé.

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Aplikaci Pomocník fotoaparátu vyzkoušejte

Pokud chcete trochu rozšířit možnosti nastavení fotoaparátu svého telefonu Samsung, aplikaci Pomocník fotoaparátu určitě zkuste. Jedná se o oficiální rozšiřovací modul systémové aplikace fotoaparátu, který do ní přidává nová nastavení a některé zajímavé funkce. Aplikaci nenajdete v obchodě Google Play, nýbrž v Galaxy Store a je součástí platformy Good Lock.

Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra a jeho fotoaparát

Jednou ze schopností tohoto modulu je přidání možnosti fotografovat v rozlišení 24 Mpx, což telefony Samsung standardně nenabízejí. V tomto rozlišení pořizují snímky nativně například iPhony (od generace iPhone 15) a jedná se o vhodný kompromis mezi množstvím detailů a dat při zachování rozumné velikosti fotografií.

Uživatelé si stěžují na zvláštní chování

Někteří majitelé telefonů Samsung, kteří rozšíření Pomocník fotoaparátu (Camera Assistant) a pořizování snímků v rozlišení 24 Mpx používají, si všimli zvláštního chování. I když mají nastaveno toto vyšší rozlišení, fotoaparát někdy samovolně přepne na původních 12 Mpx a to i v případě, když v nastavení zvolili zachování rozlišení 24 Mpx po vypnutí aplikace.

Samsung Galaxy Z Flip 8
Nastavení rozlišení 24 Mpx v aplikaci Pomocník fotoaparátu

Tohoto chování si všimli hlavně uživatelé telefonů Galaxy S26 Ultra a Galaxy Z Fold 8 Ultra. Samsung ale rychle uvedl věci na pravou míru – dle něj se může fotoaparát vrátit na původní rozlišení v případě, kdy hrozí, že nebude zajištěna stabilní kvalita snímání. Jde například o použití zoomu, fotografování při slabém osvětlení, Motion Photo, fotografování s bleskem, detailní záběry nebo sériové snímání.



Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra v podrobné recenzi



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Není to chyba, jen ochranný mechanismus

Snížení rozlišení na původních 12 Mpx může způsobit i zvýšené zahřívání telefonu, což se může v těchto horkých letních dnech stát poměrně rychle. Jakmile povrchová teplota mobilu překročí hranici 45 stupňů Celsia, rozlišení se přepne na 12 Mpx. Nejedná se tedy o softwarovou chybu, ale o ochranný mechanismus, který má udržet kvalitu fotografií na odpovídající úrovni.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 22
Na toto chování si stěžují i uživatelé skládačky Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung doporučuje fotografovat při rozlišení 24 Mpx s přiblížením 1x, udržovat telefon v přiměřené teplotě a mezi jednotlivými snímky ponechat dostatečný časový odstup. I když bylo hlášeno snižování rozlišení u výše zmíněných modelů Ultra, je velmi pravděpodobné, že toto automatické snížení rozlišení aplikují při nesprávném použití všechny telefony Samsung.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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